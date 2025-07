Otan diz que Brasil pode sofrer sanções caso Rússia insista com guerra

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Militar Ocidental (Otan), afirmou que países como Brasil, China e Índia poderão sofrer novas sanções caso a Rússia não aceite iniciar negociações de paz com a Ucrânia.

Rutte alertou que os países que continuarem negociando com a Rússia serão 'duramente atingidos' por sanções dos Estados Unidos. O comentário foi feito, nesta terça-feira (15), durante uma reunião com senadores americanos no Capitólio.

O secretário-geral sugeriu ainda que os líderes desses países façam pressão diretamente sobre o presidente Vladimir Putin para que ele entre nas conversações de cessar-fogo.

"Meu incentivo a esses três países, se você estiver em Pequim ou em Nova Déli, ou se você for o presidente do Brasil, talvez seja uma boa ideia dar uma olhada nisso, porque isso pode atingir vocês de forma muito forte. "Então, por favor, façam uma ligação para Putin e digam que ele precisa se comprometer com as negociações de paz", disse Mark Rutte.

Na segunda-feira (14), o ex-presidente Donald Trump anunciou que daria um prazo de 50 dias para Putin negociar a paz, caso contrário, aplicaria tarifas de 100% e outras sanções. Embora Trump não tenha mencionado especificamente Brasil, China e Índia, esses países continuam comprando petróleo e produtos russos desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022.

Senadores dos EUA, como Richard Blumenthal e Lindsey Graham, estão pressionando por um projeto de lei que impõe tarifas de até 500% sobre os países que fazem negócios com a Rússia.