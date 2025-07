Meteorito de Marte é arrematado por R$ 29,5 milhões em leilão

© Reprodução / Sotheby's

Nesta querta-feira (16), um meteorito de Marte foi arrematado em um leilão realizado pela Sotheby's em Nova York, Estados Unidos. O pedaço do planeta foi vendido por US$ 5,3 milhões (R$ 29,5 milhões), acima da faixa estimada inicialmente, de US$ 2 milhões a US$ 4 milhões (R$ 11,1 milhões a R$ 22,3 milhões).

O meteorito NWA 16788, de 25 quilos, foi descoberto na região de Agadez, no Níger, em 16 de novembro de 2023.

Segundo a Sotheby's, o item apresenta "mínima deterioração terrestre, indicando que sua composição física e química não foi significativamente alterada desde sua chegada ao deserto do Saara". Isso indica, acrescenta a empresa, ser provável que tenha caído na Terra há pouco tempo.

A Sotheby's afirma que, considerando a força do impacto necessário para ejetar material da superfície de Marte para o espaço, pesquisadores dizem acreditar que existem somente 19 crateras grandes o suficiente para serem os potenciais pontos de origem dos meteoritos marcianos.

