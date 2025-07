Incêndio toma conta do palco principal do Tomorrowland na Bélgica

© Reprodução X/ Samarth

Na tarde desta quarta-feira (16), um incêndio tomou conta do palco principal do festival de música eletrônica - Tomorrowland -, na Bélgica. O festival começa nesta sexta-feira, dia 18 de julho.

Nas redes sociais estão sendo compartilhados vários vídeos, onde é possível ver uma nuvem de fumaça preta e chamas a consumirem o palco - pode ver o vídeo acima.

Segundo a imprensa belga, os meios de socorro chegaram rapidamente ao local e revelaram que na ocasião estavam cerca de mil funcionários no recinto.

As informações iniciais noticiadas revelam que na origem do incêndio poderá estar material pirotécnico. No entanto, ainda não há conclusões oficiais.

A porta-voz do festival, Debby Wilmsen, confirmou que o incêndio começou "perto do palco principal", tendo depois se alastrado.

Vários moradores da região foram já aconselhados a sair das suas casas por precaução. As autoridades pediram ainda que os moradores fechem as janelas e as portas das habitações devido a intensa fumaça.

"A nossa prioridade agora é a segurança dos nossos visitantes e das pessoas aqui à volta", sublinhou a organização.

O incêndio teria começado pelas 18h00 locais (13h00 em Brasília).

Tomorrowland stage has caught on fire..



No statement from festival yet but most likely happened due to pyrotechnics.



Weekend 1 was supposed to begin this Friday but this definitely going to affect it. pic.twitter.com/1gW3BXhEQ1 — Samarth (@iamstake) July 16, 2025

The main stage at Tomorrowland has been completely destroyed by a fire. pic.twitter.com/HQr5jHv2E7 — (@concertleaks) July 16, 2025

Vale destacar que o festival de música eletrônica realiza-se em Boom, na Bélgica, entre os dias 18 e 20 de julho e entre 25 e 27 de julho. O Tomorrowland tem no seu cartaz artistas como David Guetta, Martin Garrix ou Steve Aoki.

