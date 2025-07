Zelensky diz que Putin 'mente' e que prazo de Trump é desperdício

© Leon Neal/Getty Images

Nesta quinta-feira (17), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concedeu uma entrevista ao 'NY Post', onde afirmou que o presidente russo Vladimir Putin "não está pronto para fazer concessões" para encerrar a 'guerra brutal contra a Ucrânia'. O líder ucraniano disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem o poder de colocar o russo de joelhos acelerando sanções.

Zelensky disse estar "muito grato" por Trump apoiar as sanções, referindo-se ao anúncio do presidente na segunda-feira de que aplicaria tarifas de 100% aos países que mantém comércio com Moscou, incluindo o Brasil, se não concordasse com um acordo de paz. “Cinquenta dias, para nós, é simplesmente... todo dia é assustador”, disse.

Ao 'NY Post', o ucraniano afirmou que a solução para mais de três anos de derramamento de sangue é fazer com que Putin queira acabar com a guerra. “Putin não quer uma conclusão… então ele simplesmente não está pronto para fazer concessões”, disse Zelensky.

O líder ucraniano afirmou ainda que o prazo dado pelos EUA dá ao russo mais tempo para "executar sua cruzada perversa" que Putin ficou "brincado com Trump" durante meses de negociações de paz atrasadas e infrutíferas com Moscou. “Putin desperdiçou o tempo do presidente Trump”, disse ele.

“Eu gostaria muito de ver os Estados Unidos, o Congresso e o presidente pressionarem essa situação com sanções, então quanto mais cedo, mais rápido isso puder ser feito, melhor.”, ressaltou.

Reclamações de Trump

Trump tem expressado publicamente sua frustração com Putin por, enquanto tratava negociações de cessar-fogo, o russo lançava ataques massivo à Ucrânia. “Muitas pessoas estão morrendo e isso deveria acabar”, disse ele em 8 de julho.

Ainda segundo o 'NY Post', Zelensky afirmou que Trump percebeu que Putin não tem interesse em acabar com a guerra. "O presidente Trump viu que era exatamente o oposto”, disse ele. “Hoje, o presidente Trump está decepcionado porque tudo isso acabou sendo uma mentira, porque Putin estava apenas brincando com ele.”

Na terça-feira (15), Donald Trump disse que estava aberto a acelerar o prazo de 50 dias dado a Rússia, se Putin não levasse a sério. “Muitas opiniões mudam muito rapidamente — pode não ser em 50 dias, pode ser muito antes de 50 dias”, disse o presidente.

