Fóssil de dinossauro é arrematado por R$ 170 milhões em leilão

© Getty Images

Nesta quinta-feira (16), um fóssil de jovem Ceratosaurus, um dinossauro predador de 150 milhões de anos, foi arrematado em um leilão realizado da Sotheby's em Nova York, Estados Unidos.

O fóssil do dinossauro saiu por um lance de US$ 30,5 milhões (R$ 170 milhões) -o valor inicial era estimado entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões (R$ 22,3 milhões e US$ 33,4 milhões).

Os restos do ceratossauro foram encontrados em 1996 no estado americano de Wyoming. O espécime é formado por 139 ossos originais e tem três metros de comprimento e 1,9 de altura. Diferentemente de outros fósseis leiloados, este não ganhou um apelido.

Segundo a Sotheby's, o espécime está bem preservado e com o crânio completo, segundo a empresa. Ao todo, ainda há 48 dentes, dos quais a maioria, 43, ainda está nas mandíbulas.