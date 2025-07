Lula diz que Netanyahu 'não respeita ninguém' e que usa guerra para manter cargo

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (17) que o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, "não respeita ninguém" e depende da guerra em Gaza para continuar governando. Em entrevista à CNN Internacional, Lula criticou ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por impor tarifas ao Brasil, e cobrou ação do Conselho de Segurança da ONU diante da crise no Oriente Médio.

"Ele [Netanyahu] não respeita a ONU, não respeita os EUA, não respeita nada. Para continuar governando, ele precisa da guerra. Precisa matar um monte de criança. Esse é o mundo que queremos?", disse Lula à jornalista Christiane Amanpour.

O presidente brasileiro também condenou a inação do Conselho de Segurança. "O que estão fazendo? Quem estão ouvindo? Com quem estão conversando?", questionou.

O presidente citou os sucessivos pedidos internacionais de cessar-fogo, ignorados por Israel. "Todo dia alguém pede cessar-fogo e, no dia seguinte, Netanyahu mata mais mulheres e crianças. Agora ele acabou de matar crianças que tentavam pegar comida, não armas", afirmou.

A entrevista ocorre em meio às negociações no Qatar por um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, que incluiria a libertação de reféns israelenses pelo Hamas e a soltura de palestinos presos em Israel.

Lula já havia feito declarações semelhantes antes. Em outubro de 2024, acusou o premiê israelense de usar a guerra no Oriente Médio para se vingar dos palestinos e permanecer no cargo.

No mês de junho deste ano, repudiou a criação de novos assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerados ilegais pelo direito internacional, e voltou a classificar de genocídio as ações de Tel Aviv na Faixa de Gaza.

Sobre os EUA, Lula afirmou que Trump "não foi eleito para ser imperador do mundo" e que precisa respeitar a soberania brasileira. O petista disse estar aberto a negociações comerciais, mas que o Brasil "não aceitará imposições". Lula evitou rotular Trump como líder de extrema direita, como já fez em outras ocasiões.

"Não vejo o presidente Trump como um presidente de extrema direita. Vejo como o presidente dos Estados Unidos -ele foi eleito pelo povo americano", disse Lula. "Não interessa se eu gosto ou não em termos de ideologia. O que importa é que ele é o presidente dos EUA e eu sou o presidente do Brasil. Então, o melhor seria sentarmos à mesa e conversar."

O presidente rebateu as recentes declarações e medidas de Donald Trump, que anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e pediu investigação sobre práticas comerciais do Brasil, citando o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma das justificativas.

O presidente afirmou que o Brasil "merece respeito" e que Trump precisa reconhecer a soberania das instituições brasileiras: "A soberania da Suprema Corte, do Legislativo, do Executivo. Assim como eu respeito a soberania dos Estados Unidos."

Segundo ele, se Trump fosse brasileiro também seria julgado por sua participação na invasão do Capitólio e, caso tivesse violado a Constituição, "ele também estaria preso".

Apesar das críticas, Lula se disse disposto a dialogar: "Se o presidente Trump estiver disposto a levar a sério as negociações em andamento entre Brasil e EUA, estarei aberto a negociar o que for necessário. Mas a relação não pode continuar assim."

Por fim, Lula reforçou que não há intenção de romper laços com os EUA. "Ninguém quer romper com os Estados Unidos, ninguém quer prescindir dos Estados Unidos." Afirmou ainda que o Brasil não quer ser refém dos EUA nem aceitará pressões externas: "O Brasil deve cuidar do Brasil e do seu povo, não dos interesses dos outros. Aceitamos negociação, não imposição."