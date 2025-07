Cheias na Coreia do Sul deixam quatro mortos e mais de 5.000 desalojados

© @ukcityweather

Quatro pessoas morreram e mais de 5.000 foram obrigadas a abandonar as casas devido a chuvas torrenciais na Coreia do Sul.

Duas das vítimas eram homens já idosos, na casa dos oitenta anos. As autoridades acreditam que um deles estaria tentando escoar a água que alagava o proão da sua casa quando morreu.

A terceira vítima, também um homem, estava dentro do carro quando uma parede acabou caindo sobre o veículo. A mulher relata que poucos minutos antes tinham falado ao telefone e que o marido tinha dito que o carro estava sendo “arrastado” pela água.

A última vítima conhecida até ao momento teria morrido de ataque cardíaco, segundo as autoridades.

As imagens publicadas nas redes sociais mostram o cenário que se vive atualmente na Coreia do Sul: autênticos rios pelas ruas das cidades, com o nível da água, em algumas zonas, chegando quase aos telhados das casas; carros completamente submersos; mobílias e outros detritos a flutuar ao sabor da corrente.

South Korea Flood Emergency:

Severe flooding in Gwangju & South Chungcheong after 400+ mm of rain. More rain expected tonight.



️ 2 dead, 1,000+ evacuated

403 schools closed, 166 damaged

️ 38 buildings, 87 roads flooded#SouthKoreaFloods pic.twitter.com/GTHhu5Wt3A — Narendra Singh (@Narendra24x7) July 17, 2025

Na cidade mais afetada, Seosan, no sul do país, caiu em apenas meio dia 400mm de chuva, ou seja choveram 400 litros por cada metro quadrado em apenas doze horas. Os cidadãos relatam que não têm memória de cheias desta magnitude.

O ministro da Segurança sul-coreano afirmou esta sexta-feira que mais de cinco mil pessoas foram forçadas a abandonar as casas e a dirigirem-se para abrigos em zonas seguras, menos afetadas pelas chuvas intensas.

Mas este número pode ainda aumentar. As autoridades prevêem que as cheias se mantenham nos próximos dias, com os meteorologistas sul-coreanos avisando que grandes nuvens de chuva se devem abater sobre o país para a semana. Ao mesmo tempo, esperam que as altas temperaturas regressem, havendo a possibilidade de uma onda de calor.

O nível recorde de chuva na Coreia do Sul levou o governo a elevar o alerta de catástrofe meteorológica para o seu nível mais elevado.