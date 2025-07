Ciclo de violência na Síria se mantém apesar de acordo e retirada de tropas

© REUTERS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A província de Sweida, localizada no sul da Síria e assolada por violência desde o fim da semana passada, segue sendo palco de combates entre minorias étnicas nesta sexta-feira (18), um dia após o governo retirar as tropas da região devido a bombardeios de Israel.

Segundo o OSDH (Observatório Sírio para os Direitos Humanos, ONG sediada no Reino Unido que conta com uma vasta rede de informantes), há "confrontos a oeste de Sweida entre combatentes beduínos apoiados pelas autoridades, de um lado, e combatentes drusos, do outro".

De acordo com três correspondentes da AFP, combatentes sunitas que vieram de várias regiões da Síria para apoiar os beduínos estavam se concentrando ao redor de Sweida. Um deles, Anas Al Enad, disse à agência de notícias que havia vindo da cidade de Hama, na região oeste do país, "para atender aos pedidos de ajuda dos beduínos".

Jornalistas da AFP ouviram tiros e explosões, e vários combatentes drusos disseram à agência que estavam revidando tiros a oeste da cidade. Um correspondente viu ainda casas, lojas e carros queimados em Walgha, vila drusa de Sweida agora sob controle de forças beduínas.

A crise começou no domingo, quando o sequestro de um comerciante druso por combatentes beduínos desencadeou uma onda de violência na região. Um dia depois, o governo sírio enviou forças militares para o sul para conter o conflito, o que agravou a situação.

Profundamente desconfiados das autoridades, que desde a queda do ditador Bashar al-Assad, em dezembro, são lideradas por um ex-membro de um grupo ligado ao Estado Islâmico e à Al Qaeda, os líderes das milícias drusas pensaram que as tropas iriam atacá-los e se mobilizaram, de acordo com alguns relatos. Outros dizem que as forças do governo se aliaram aos beduínos.

O número de mortos é incerto. Segundo o OSDH, quase 600 pessoas foram mortas nos confrontos desde o último domingo. Já a Rede Síria para os Direitos Humanos, outro grupo de monitoramento, afirmou ter documentado 321 mortos em cinco dias de combates, entre eles profissionais de saúde, mulheres e crianças. Um ministro sírio, por sua vez, afirmou que o governo recuperou 87 corpos.

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu nesta sexta uma investigação rápida sobre os confrontos. "Este derramamento de sangue e violência devem cessar, e a proteção de todas as pessoas deve ser a prioridade absoluta. Investigações independentes, rápidas e transparentes devem ser realizadas sobre todas as violações, e os culpados devem ser responsabilizados", afirmou em um comunicado.

Nesta quinta-feira (17), ao anunciar a retirada das tropas da região para evitar "uma nova guerra de grande alcance" com Israel, o presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa afirmou que as facções locais e os xeques drusos assumiriam a responsabilidade pela segurança em Sweida.

Na véspera, Tel Aviv havia bombardeado o Ministério da Defesa sírio e os arredores do palácio presidencial, em Damasco, sob a justificativa de proteger essa pequena e influente minoria do Oriente Médio. Espalhados por Líbano, Síria, Jordânia, Israel e Colinas de Golã, território sírio ocupado por Israel, os drusos seguem uma religião derivada do islamismo xiita e costumam ter relevância na politica dos países onde estão, incluindo o Estado judeu.

Nesta sexta, Israel, cujas autoridades haviam chamado os novos governantes da Síria de "jihadistas mal disfarçados", também recuou. Um funcionário que não quis ser identificado afirmou a jornalistas que, devido à instabilidade contínua na região, Tel Aviv havia permitido a entrada limitada de forças de segurança sírias na província de Sweida pelas próximas 48 horas.

O porta-voz do Ministério do Interior da Síria, porém, afirmou que as forças do governo não estavam se preparando para se deslocar para a província, segundo a agência de notícias estatal. O Exército israelense, por sua vez, negou as informações da agência de que Israel havia lançado novos ataques aéreos durante a noite.

De acordo com Rayan Maaruf, editor-chefe do site de notícias Suwayda 24, falta água e eletricidade na região. "A situação é catastrófica, não há nem leite em pó para bebês", disse ele à AFP. O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou o envio de ajuda humanitária aos drusos na Síria.

A desconfiança de Israel na nova liderança islâmica da Síria parece estar em desacordo com seu principal aliado, os Estados Unidos, que afirmaram não apoiar os recentes ataques israelenses à Síria. Washington interveio para ajudar a garantir a trégua, e Sharaa deu crédito à mediação árabe, turca e americana por salvar a região "de um destino incerto".