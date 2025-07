Coreia do Norte critica Japão por rotular Pyongyang como 'ameaça urgente'

© <p>Getty Images</p>

Nesta sexta-feira (18), a Coreia do Norte criticou duramente o Japão por descrevê-la como uma "ameaça urgente", em relatório de defesa deste ano, e acusou Tóquio de tentar encobrir seus próprios movimentos para se tornar um "gigante militar".

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) cita que o informativo classifica a Coreia do Norte, juntamente com a Rússia e a China, como uma "ameaça grave e urgente" ao Japão, expressando "sérias preocupações" sobre a possibilidade de a Coreia do Norte receber tecnologias nucleares e de mísseis da Rússia em troca de cooperação militar.

A agência estatal norte-coreana acusou o Japão de estar obcecado com suas ambições de reinvasão e preocupado em garantir capacidades de ataque preventivo, citando seu desenvolvimento de mísseis de longo alcance produzidos internamente e a compra de armas semelhantes do exterior nos últimos anos.

A Coreia do Norte afirma que as iniciativas do Japão estão voltadas para se tornar um gigante militar e a situação ameaça seriamente a paz e a segurança regionais.

A KCNA também publicou em nota uma crítica contra o projeto conjunto do Japão com o Reino Unido e a Itália para desenvolver caças de última geração, chamando-o de uma tentativa de restaurar a "aliança de guerra" do Japão.

"O plano de modernização militar do Japão está enraizado em uma tentativa de reviver seu passado imperialista restaurando sua 'aliança de guerra'", disse a KCNA, alegando que o projeto conjunto de caça abre caminho para o lançamento de uma guerra de agressão.