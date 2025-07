Explosão aparentemente acidental mata 3 pessoas em Los Angeles, nos EUA

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão em um centro de treinamento do Departamento do Xerife do condado de Los Angeles matou ao menos três policiais nesta sexta-feira (18), segundo a imprensa local. A causa ainda é desconhecida.

O incidente ocorreu pouco antes das 7h30 no horário local, no espaço que abriga o departamento de execução especial do xerife e a equipe de explosivos incendiários, que inclui o esquadrão antibombas. Segundo fontes ouvidas pelo jornal Los Angeles Times, uma equipe estava movimentando alguns explosivos quando a explosão ocorreu.