Brasileira desaparecida deixou bilhete de amor antes de sumir em Portugal

© Reprodução Redes Sociais

Francisca dos Santos, uma brasileira de 44 anos que está desaparecida desde o dia 20 de junho em Tabuaço, uma pequena cidade do distrito de Viseu, em Portugal, teria deixado um bilhete escondido dentro de uma bíblia. No recado, ela se declarava ao então namorado, um homem identificado como Luís.

A informação foi confirmada por Antônio Santos, irmão de Francisca, em entrevista ao programa Linha Aberta, da emissora portuguesa SIC. Antônio, que está em Portugal acompanhando as buscas, afirmou que reconheceu a caligrafia da irmã no bilhete.

"Tenho um casamento com Luís Jesus, a quem amo muito e estou muito feliz e grata", dizia a mensagem encontrada no interior da bíblia.

O senhorio (proprietário do imóvel alugado por Francisca), Ismael Tomé, também afirmou à imprensa portuguesa que encontrou, além do bilhete, uma carta na qual Francisca fala em "desilusão", além de uma aliança e vários recados espalhados pela casa com desabafos. Para ele, o material dá a entender que ela estaria chateada com o companheiro.

Luís, o suposto namorado — um português com cerca de 50 anos — foi quem comunicou o desaparecimento à família. Segundo relatos, ele se apresentava como cirurgião plástico de um hospital privado em Lisboa, mas os parentes de Francisca não têm certeza de que essa informação seja verdadeira. Embora falassem com ele com frequência, a família nunca conheceu os apartamentos em Lisboa que ele dizia ter. A única vez em que o viram pessoalmente foi em uma propriedade rural cercada de animais, que ele dizia ser sua.

De acordo com a mãe da brasileira, que falou em um vídeo divulgado nas redes sociais, o homem teria ligado informando o desaparecimento após perguntar se Francisca havia namorado um homem chamado Paulo. A mãe respondeu que sim, mas que o relacionamento era antigo, de 2023. A ligação teria ocorrido logo após ela sair para jogar o lixo — momento em que desapareceu sem deixar vestígios.

O caso está sendo investigado pela Polícia Judiciária de Portugal (PJ), após uma tentativa inicial da Guarda Nacional Republicana (GNR), que fez buscas na região sem sucesso. Segundo o canal português Now, o namorado de Francisca já foi ouvido pelas autoridades e teve seu celular apreendido, mas saiu em liberdade após prestar depoimento. Ele não tem se pronunciado publicamente.

Dívida quitada e bens recolhidos

Antônio Santos também revelou que Luís emprestou 6 mil euros ao casal, valor solicitado para ajudar o irmão após um acidente. O montante, segundo ele, foi totalmente devolvido antes do desaparecimento de Francisca.

"Não há mais nada a ser devolvido. Está tudo certo", afirmou ao programa da SIC.

Nos últimos dias, o irmão precisou se desfazer de alguns bens da brasileira. De acordo com ele, o senhorio exigiu a liberação do imóvel em apenas três dias. “Tivemos que esvaziar a casa e entregá-la, como ele exigiu”, explicou.

Antônio pretende permanecer em Portugal até que haja um desfecho no caso.

Ajuda do Itamaraty e da Polícia Federal

A família tem buscado auxílio junto ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty), ao Consulado-Geral do Brasil no Porto e também à Polícia Federal. O Itamaraty confirmou ao site G1 que acompanha o caso por meio do consulado, mantendo contato direto com os familiares.

Quase um mês após seu desaparecimento, ainda não há nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Francisca. Ela foi vista pela última vez ao sair de casa para jogar o lixo, e desde então não deu mais sinais. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com as autoridades locais.