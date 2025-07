Piloto da TAP diz estar sem toalete; torre entende "pilot" e se alarma

Uma falha de comunicação entre uma piloto da TAP e a torre de controle de um aeroporto francês está viralizando nas redes sociais — e com razão.

O episódio curioso aconteceu em junho, durante um voo entre Lisboa e Nice, na França, mas só agora ganhou repercussão. A confusão surgiu durante uma conversa em inglês entre a piloto e os controladores de voo.

Ao tentar informar que o avião estava sem banheiros a bordo ("toilet", em inglês), a piloto acabou sendo mal compreendida. Do outro lado, na torre de controle, entenderam que o avião estava "sem piloto" ("pilot"), o que gerou alarme imediato.

A torre passou a perguntar repetidamente se a tripulação estava declarando uma emergência.

“Estamos solicitando mais velocidade, se possível, e rotas mais diretas. Não temos banheiros a bordo no voo de hoje, por isso precisamos pousar o mais rapidamente possível por causa dos passageiros”, explicou a piloto, tentando esclarecer a situação até encerrar a conversa com um tom mais firme: “Falamos em terra. Por enquanto, só precisamos fazer a aproximação.”

Em entrevista à CNN Portugal, que revelou o caso, o ex-comandante da TAP José Correia Guedes avaliou que a confusão foi causada por uma escolha inadequada de palavras.

“Na minha opinião, a piloto portuguesa escolheu mal o termo. Usou ‘toilet’, que pode facilmente ser confundido com ‘pilot’. O mais adequado seria usar ‘lavatory’ ou ‘WC’”, afirmou.

Ele completou dizendo que, apesar de essas situações não serem ideais, mal-entendidos podem ocorrer quando se foge da linguagem técnica padrão: “Ela se expressou bem, apesar da escolha infeliz. O francês entendeu errado, mas isso não significa que ele não domine o inglês técnico, que é exigido para a função.”



Assista ao momento no vídeo abaixo:

The Most Ridiculous ATC Miscommunication Ever — It Escalated Fast!

Flight_Follower(IG) pic.twitter.com/fgp61Ghy12