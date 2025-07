Barco afunda no Vietnã durante tempestade e deixa 27 mortos

© Reuters

Pelo menos 27 pessoas morreram neste sábado (horário local) após o naufrágio de um barco turístico na Baía de Ha Long, uma das principais atrações turísticas do Vietnã. A tragédia foi noticiada pela mídia estatal vietnamita e repercutida internacionalmente, incluindo pela Sky News.

A embarcação, chamada Wonder Sea, transportava 53 pessoas — entre elas, cinco tripulantes — quando foi surpreendida por ventos fortes provocados pela aproximação da tempestade tropical Wipha, que atinge o Mar do Sul da China.

O acidente aconteceu por volta das 14h (horário local, 4h da manhã em Brasília). Equipes de resgate conseguiram salvar 11 pessoas com vida e, até agora, recuperaram 27 corpos — entre eles, pelo menos oito crianças — segundo informações da Agência de Notícias do Vietnã.

De acordo com o Jornal do Exército Popular, as autoridades ainda não divulgaram a nacionalidade das vítimas. A maioria dos passageiros seria composta por turistas, incluindo cerca de 20 crianças vindas da capital Hanói. As buscas seguem em andamento.

A tempestade Wipha, que já havia provocado fortes chuvas, trovoadas e rajadas de vento superiores a 100 km/h ao passar ao sul de Taiwan, é o terceiro grande fenômeno climático a atingir o Mar do Sul da China neste ano. Segundo as autoridades meteorológicas locais, o ciclone deve tocar a costa norte do Vietnã nos próximos dias.

Além do naufrágio, a tempestade causou cancelamentos e desvios de voos no Aeroporto Internacional Noi Bai, em Hanói. Pelo menos nove chegadas foram redirecionadas e três partidas suspensas temporariamente por razões de segurança.

A Baía de Ha Long, localizada a cerca de 200 quilômetros da capital vietnamita, é conhecida por suas paisagens deslumbrantes com ilhotas calcárias e águas calmas. O destino recebe dezenas de milhares de visitantes por ano, muitos dos quais optam por passeios de barco, inclusive com pernoite, para explorar a região.