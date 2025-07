Trump se decepciona por não conseguir acabar contratos com a SpaceX

© <p>Getty Images</p>

No início de junho, o empresário Elon Musk deixou o governo de Donald Trump, no Estados Unidos, e saiu fazendo acusações contra o presidente, inclusive o ligando ao caso Jeffrey Epstein, investigado por pedofilia. O relacionamento entre os dois ficou estremecido depois que o bilionário criticou publicamente o projeto de lei de impostos e gastos de Trump.

Irritado com a crise com o ex-aliado, Trump ameaçou romper relações com os negócios de Musk e pediu uma revisão dos contratos da SpaceX com o governo federal.

De acordo com o 'The Wall Street Journal', assessores revelaram que a revisão visava identificar potenciais desperdícios nos acordos multibilionários que a SpaceX mantém com o governo dos EUA. No final das análises dos contratos, as autoridades do governo alertaram Trump que não poderiam eliminar a maioria desses contratos porque eles são essenciais para o Departamento de Defesa e a NASA.

Trump teria se decepcionado ao saber da impossibilidade de acabar com contratos com a empresa de Musk. No entanto, ainda segundo o 'The Wall Street Journal', um funcionário da Casa Branca disse que a revisão de contratos governamentais se concentrou em uma série de empresas com contratos governamentais lucrativos. Musk e SpaceX não responderam aos pedidos de comentários. A Casa Branca também não comentou sobre as informações publicadas pela publicação norte-americana.