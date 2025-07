Premiê japonês deve perder maioria no Parlamento, mostra boca de urna

© <p>Getty Images</p>

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Pesquisas de boca de urna divulgadas neste domingo (20) no final da eleição para a Câmara Alta do Parlamento do Japão, equivalente ao Senado no Brasil, indicam que a coalizão governista não deve alcançar as 50 cadeiras necessárias para manter a maioria na Casa.

Segundo o levantamento da rede NHK, a votação do Partido Liberal Democrático (PLD), do primeiro-ministro Shigeru Ishib e seu aliado Komeito, alcançou de 32 a 51 cadeiras. O jornal Yomiuri Shimbun divulgou resultado semelhante.

Caso o resultado seja confirmado, Ishiba sai enfraquecido do pleito, mas é improvável uma queda do governo. Ele pode convidar um ou mais partidos para se integrarem à sua base ou manter-se minoritário, com a justificativa de que não é hora de mudar a composição, em meio às negociações sobre tarifas com os Estados Unidos.