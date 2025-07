Apelidado de “príncipe adormecido”, Al-Waleed morre aos 36 anos

Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, integrante da família real saudita conhecido como “príncipe adormecido”, faleceu aos 36 anos após viver em coma por mais de 18 anos. A morte foi anunciada neste sábado (19) por seu pai, o príncipe Khaled bin Talal, por meio de uma mensagem emocionada nas redes sociais.

Al-Waleed sofreu um grave acidente de carro aos 15 anos, em Londres, enquanto estudava em uma escola militar. Os ferimentos resultaram em lesões cerebrais severas e hemorragia interna. Mesmo com a mobilização de médicos do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Espanha, o jovem nunca recuperou a consciência.

The passing of His Royal Highness Prince Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, after spending more than 21 years in a deep coma, during which he became known as “The Sleeping Prince”, following a tragic car accident in 2005.



Prince Al-Waleed turned 36 years old… pic.twitter.com/dORKGCCXH9