Veterano do Dia D e estrela do TikTok, Jake Larson morre aos 102

© Christopher Furlong/Getty Images

Jake Larson, veterano da Segunda Guerra Mundial que sobreviveu ao desembarque na Normandia e conquistou o público nas redes sociais como "Papa Jake", morreu pacificamente no último dia 17 de julho, aos 102 anos. A notícia foi confirmada pela neta, McKaela Larson, por meio de um vídeo publicado no perfil oficial do veterano.

Mesmo com sua trajetória histórica, Larson sempre rejeitou o título de herói. Em 2024, afirmou à imprensa que seu maior desejo era por “um mundo onde se faça a paz e não a guerra”.

Natural de Owatonna, no estado de Minnesota, Jake nasceu em 20 de dezembro de 1922 e alistou-se na Guarda Nacional dos EUA aos 15 anos, alterando a idade para conseguir entrar. Em 1942, foi enviado para a Irlanda do Norte e, dois anos depois, integrou a operação de desembarque na Normandia, durante o Dia D, uma das mais emblemáticas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Ele chegou ileso aos penhascos da Praia de Omaha, escapando dos intensos ataques alemães.

Larson também participou da Batalha do Bulge, travada entre dezembro de 1944 e janeiro de 1945, considerada a última grande ofensiva de Hitler. Por sua bravura, foi condecorado com a Legião de Honra Francesa e passou os últimos anos da vida em Lafayette, na Califórnia, onde fazia visitas frequentes à Normandia para as cerimônias do Dia D.

Nos últimos anos, conquistou uma nova geração ao compartilhar suas experiências no TikTok com bom humor e relatos comoventes sobre a guerra. “Sou só um rapaz do campo. E agora sou uma estrela do TikTok. Sou uma lenda: não planejei isso, mas aconteceu”, declarou, com humildade e carisma, em entrevista à Associated Press em 2023.

Durante a última celebração do Dia D, em junho, Papa Jake refletiu diante dos túmulos dos soldados americanos na Normandia: “Somos os sortudos. Somos a família deles. Temos a responsabilidade de honrar esses homens que nos deram a oportunidade de estarmos vivos.”

A família pediu privacidade neste momento, mas prometeu manter viva a memória de Papa Jake com a partilha futura de suas histórias.