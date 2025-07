Tufão Wipha atinge sul da China e força retirada de 660 mil pessoas

© Getty Images/May James/SOPA Images/LightRocket

O tufão Wipha atingiu neste domingo (20) a cidade de Taishan, na província de Guangdong, no sudeste da China, provocando a evacuação de 669.162 pessoas e a adoção de medidas emergenciais em diversas regiões. Entre as ações preventivas estão a suspensão de aulas, paralisação do transporte público e fechamento de atividades econômicas.

Segundo o Centro Meteorológico Nacional da China, Wipha é o sexto tufão registrado no país em 2025. Ele chegou à costa de Guangdong por volta das 17h50 (horário local), com ventos de até 33 metros por segundo (cerca de 119 km/h). Após tocar o solo, perdeu força e foi reclassificado como tempestade tropical severa, conforme informou a emissora estatal CCTV.

Cidades como Zhuhai, Yangjiang, Jiangmen e Maoming, além de 15 vilarejos da região, ativaram o nível máximo de alerta de emergência. Em Zhuhai e Yangjiang, escolas, comércios e transportes foram totalmente suspensos desde a manhã de domingo.

A passagem do tufão também impactou as linhas ferroviárias, levando ao cancelamento de diversos trajetos entre domingo e segunda-feira.

Em Hong Kong, foi emitido o alerta de tempestade mais alto, após ventos superiores a 167 km/h. As fortes chuvas causaram ao menos 30 feridos e levaram ao cancelamento de mais de 200 voos, segundo o jornal South China Morning Post.

Já em Macau, as autoridades acionaram o sinal 10 — o nível mais elevado de alerta para tempestades tropicais — no momento em que o Wipha estava a cerca de 60 km do território.

De acordo com as previsões meteorológicas, o tufão deverá seguir ao longo da costa oeste de Guangdong rumo ao Golfo de Beibu e poderá atingir a costa nordeste do Vietnã ainda nesta semana. Especialistas ouvidos pelo jornal estatal Global Times alertam para a possibilidade de o fenômeno tocar o solo chinês novamente, trazendo risco de ventos fortes e chuvas intensas.

Este é o sexto tufão da temporada na Ásia. No início de julho, o tufão Danas já havia causado estragos na província de Zhejiang, também na China, após deixar pelo menos dois mortos e centenas de feridos em Taiwan.