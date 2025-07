Motor de avião da Delta pega fogo após decolagem em Los Angeles; veja

© OnDisasters/ X (antigo Twitter)

O motor de um avião da Delta Airlines pegou fogo logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Los Angeles, na última sexta-feira (18). O Boeing 767-400 seguia para Atlanta, na Geórgia, com 226 passageiros e nove tripulantes a bordo. O momento do incêndio foi registrado por testemunhas e viralizou nas redes sociais.

Veja o momento abaixo:

By @JacdecNews 2025-07-18: Delta Air Lines Boeing 767-400 (N835MH,*2000) safely returned to Los Angeles Intl AP(KLAX), CA following an engine fire during departure rwy 25R. #DL446 to Atlanta landed on rwy 25L ~15 min later. All 224 aboard remained safe."pic.twitter.com/3t46PCbW7u — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) July 20, 2025

Segundo a companhia aérea, a tripulação percebeu o problema em um dos motores pouco depois da partida e decidiu retornar imediatamente ao aeroporto de origem. A aeronave pousou em segurança cerca de 15 minutos após a decolagem. Nenhum passageiro ficou ferido, e todos foram realocados em outro voo. Uma investigação está em curso para apurar as causas do incidente.

Embora não sejam frequentes, desvios de voos por questões técnicas ou comportamentais não são raros. Em março deste ano, por exemplo, uma passageira bêbada forçou o desvio de um voo da Wizz Air que ia do Reino Unido ao Egito. Após causar confusão e gritar com a tripulação, a mulher, que bebia com a família desde o início da viagem, precisou ser retirada do avião pelas autoridades na Grécia.

Casos como esse também ocorreram em 2024. Um homem, embriagado, agrediu a esposa em um voo de Miami para Fortaleza. O avião precisou pousar de emergência em Belém (PA), onde o agressor foi detido.

Apesar desses episódios, especialistas reforçam que o transporte aéreo continua sendo o mais seguro do mundo. De acordo com a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), o setor é altamente regulado, com fiscalização constante e padrões rigorosos. Em 2023, o índice de acidentes fatais por voo foi de apenas 0,0000000284, segundo dados internacionais.