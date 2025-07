Neto de Duane Chapman morre aos 13 anos baleado pelo próprio pai

© Reprodução

A família do famoso caçador de recompensas Duane Chapman, conhecido pelo reality show "Dog the Bounty Hunter", vive uma tragédia. Anthony Zecca, de apenas 13 anos, neto do astro, morreu após ser baleado pelo pai, Gregory Zecca, enteado de Duane. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que afirma que o caso está sendo tratado como um “incidente isolado” pelas autoridades locais.

O disparo aconteceu no último sábado, 19 de julho, na cidade de Naples, na Flórida. Até o momento, nenhum detalhe sobre as circunstâncias foi revelado oficialmente, e ninguém foi preso, segundo as fontes ouvidas pelo TMZ.

De acordo com o Daily Mail, Gregory Zecca é fruto de um relacionamento anterior de Francie, atual esposa de Duane Chapman, e chegou a integrar a equipe do programa de TV do padrasto. A publicação britânica também destacou o histórico da família Chapman de apoio ao porte de armas. No Instagram de Gregory, é possível ver várias imagens em lojas especializadas, além de registros com o filho em estandes de tiro e segurando armamentos.

Duane Chapman, que ganhou fama nos anos 2000 com o programa que mostrava sua família perseguindo e capturando fugitivos da Justiça, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso. O reality teve oito temporadas, entre 2004 e 2012, e foi um fenômeno de audiência nos Estados Unidos.