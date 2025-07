Sobe para 19 o número de mortos em queda de avião no Bangladesh

© Getty Images/Abdul Goni / AFP

Subiu para 19 o número de mortos após a queda de uma aeronave militar no campus da Milestone School and College, na região de Diabari, em Daca, capital do Bangladesh. A tragédia aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), segundo informou a agência Reuters.

A aeronave, um caça de treinamento F-7 BGI da Força Aérea de Bangladesh, caiu durante um voo de instrução, provocando um incêndio de grandes proporções. A fumaça densa pôde ser vista à distância, enquanto diversas equipes dos bombeiros foram mobilizadas para conter as chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Daca, cerca de 50 pessoas, incluindo crianças e adultos, ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Inicialmente, apenas um corpo havia sido recuperado no local, mas o número de vítimas fatais foi atualizado nas horas seguintes.

"Expressamos profundo pesar e tristeza pelo trágico acidente ocorrido no campus da Milestone School and College", declarou o chefe do governo interino do Bangladesh, Muhammad Yunus, em nota oficial. "As perdas entre o pessoal da Força Aérea, alunos, pais, professores e funcionários da escola são irreparáveis. Este é um momento de profundo luto para a nação."

As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do acidente.