Trump compartilha vídeo de IA mostrando Obama sendo preso

Nesta segunda-feira (21), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou um vídeo gerado por IA do ex-presidente Barack Obama sendo preso por agentes do FBI no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente norte-americano é conhecido por divulgar material com desinformação ou gerado por inteligência artificial, mas desta vez o compartilhamento do vídeo hiper-realista chamou atenção e levou alguns críticos a chamarem suas ações de "profundamente irresponsáveis".

O vídeo, inicialmente postado no 'Truth Social', começa com uma série de clipes mostrando democratas de alto escalão dizendo: "Ninguém está acima da lei". Depois corta para uma imagem de inteligência artificial de Trump e Obama sentados no Salão Oval, com o democrata sendo preso.

De acordo com o 'Peta Pixel', o vídeo modificado foi postado inicialmente por um usuário do TikTok conhecido como neo8171. Embora o clipe seja um vídeo, ele foi gerado usando uma foto real como exemplo, a abaixo, tirada em 10 de novembro de 2016 pelo fotógrafo Win McNamee, da Getty Images.

Na sexta-feira (18), a Diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, pediu que Obama e ex-altos funcionários da segurança nacional dos EUA fossem processados por "traição" relacionado a uma suposta conspiração democrata e uma interferência russa nas eleições de 2016. Gabbard afirma que Obama "fabricou informações de inteligência" que sugeriam que a Rússia influenciou a eleição, após a vitória de Trump sobre Hillary Clinton.

“O objetivo deles era subverter a vontade do povo americano e promulgar o que foi essencialmente um golpe de anos com o objetivo de tentar impedir o presidente de cumprir o mandato que lhe foi conferido pelo povo americano”, disse Gabbard.

No entanto, os críticos argumentam que Trump está tentando colocar a investigação da Rússia de volta aos holofotes, já que o caso Jeffrey Epstein ameaça atrapalhar sua presidência. O presidente dos Estados Unidos vem sendo criticado por seus próprios seguidores por conta de uma reportagem do 'The Wall Street Journal', que apontou ligação de Trump com Epstein, que foi preso acusado de pedofilia.