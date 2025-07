Avião faz "manobra agressiva" para não colidir com bombardeiro nos EUA

© Kevin Carter/Getty Images

Um avião regional da Delta, operado pela SkyWest Airlines, que estava voando em direção a Minot, no Dakota do Norte, nos Estados Unidos, fez uma "manobra agressiva" para evitar um colisão com um avião bombardeiro B-52, de acordo com o piloto.

O sucedido aconteceu no dia 18 de julho. "De repente, viramos para a direita e continuamos dando mais e mais voltas e então ele [o piloto] diz: 'Me Desculpem. Assim que pousar em segurança explicarei tudo", contou uma passageira, chamada Monica Green, à ABC News.

Após o pouso em segurança, o piloto da aeronave voltou a pedir desculpa aos passageiros pelo movimento abrupto, tendo explicado o que motivou aquela ação. "Tendo em conta a velocidade. Eu não sei quão depressa eles estavam indo, mas iam mais rápido do que nós. Senti que seria a coisa mais segura a fazer e manobrar", revelou o piloto.

E acrescentou: "Lamento muito pela manobra agressiva, nos pegou de surpresa, isto não é normal. Não sei porque é que não nos avisaram porque a base da Força Aérea tem um radar. Resumindo, não foi divertido, mas peço desculpa por isso e obrigado pela compreensão".

O avião tinha saído de Minneapolis, nos Estados Unidos. Não é claro quão perto estavam as duas aeronaves ou se algum alarme do cockpit foi ativado para avisar os pilotos de uma potencial colisão.

Vale destacar que na cidade de Minot há uma uma base da Força Aérea com bombardeiros B-52.

Um porta-voz da Força Aérea referiu estar "ciente dos recentes relatos acerca de aeronaves comerciais e da Força Aérea que têm operado no mesmo espaço aéreo junto ao Aeroporto Internacional de Minot".

"Neste momento, estamos investigando o ocorrido. Podemos confirmar que um B-52 realizou um voo sobre a Feira Estadual do Dakota do Norte, na noite de sexta-feira", adiantou o porta-voz. A SkyWest está também investigando o sucedido.

Vale lembrar que, no fim de semana, dia 20 de julho, houve um avião da Delta Airlines que foi obrigado a pousar, momentos depois de ter levantado voo, quando um dos motores se incendiou.

No avião, que seguia de Los Angeles para Atlanta, seguiam nove tripulantes e 226 passageiros. Todas as pessoas conseguiram sair em segurança, tendo depois sido encaminhadas para um outro voo.