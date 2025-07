China alerta para risco de espionagem em objetos trazidos do exterior

© Lusa

O Ministério da Segurança do Estado da China emitiu nesta segunda-feira (22) um alerta à população sobre os riscos que objetos aparentemente inofensivos — como lembranças de viagem, plantas, bijuterias e acessórios — podem representar à segurança nacional quando trazidos do exterior.

Segundo comunicado oficial divulgado na rede social WeChat, alguns desses itens podem conter elementos que ameaçam diretamente a soberania, a integridade territorial, a saúde pública e até a segurança biológica do país.

Entre as principais preocupações listadas, estão as espécies vivas — como plantas e animais — adquiridas em outros países. O ministério aponta que esses organismos podem carregar pragas e patógenos, com potencial para causar desequilíbrios ecológicos e afetar a produção agrícola na China.

O governo também chama atenção para a compra de mapas estrangeiros que não estejam em conformidade com as normas territoriais chinesas. Mapas que omitam ou contrariem as reivindicações territoriais da China são considerados uma ameaça à integridade nacional.

Além disso, o alerta menciona riscos relacionados à espionagem, destacando que itens como colares, chaveiros e outros acessórios podem ser manipulados com dispositivos ocultos de escuta, gravação ou rastreamento. Segundo o ministério, esses objetos são frequentemente oferecidos de maneira insistente a funcionários públicos, acadêmicos ou pessoas ligadas a instituições estratégicas, com o objetivo de capturar informações confidenciais de forma encoberta.

O comunicado pede que os cidadãos adotem postura cautelosa ao aceitar presentes ou comprar lembranças durante viagens internacionais. O Ministério da Segurança do Estado tem publicado regularmente alertas semelhantes, incentivando a população a desconfiar de propostas de trabalho, solicitações de dados e outros contatos suspeitos, especialmente quando originados do exterior.

Desde 2023, o governo chinês vem promovendo campanhas para mobilizar toda a sociedade na prevenção à espionagem, com medidas destinadas a reforçar a defesa nacional diante de supostas ameaças de inteligência estrangeira.