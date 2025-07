Vigília marca 20 anos do caso Jean Charles, brasileiro morto por engano pela polícia em Londres

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma vigília foi realizada nesta terça-feira (22) na entrada da estação de metrô de Stockwell, no sul de Londres, onde há um mosaico com o rosto de Jean Charles de Menezes e a palavra "inocente" escrita em inglês.

O ato marca os 20 anos da morte do eletricista brasileiro que, inocente, foi alvejado com sete tiros na cabeça pela polícia britânica. Jean Charles foi confundido com Hussain Osman, um dos suspeitos de colocar as bombas de um triplo ataque frustrado contra três estações do metrô e um ônibus na véspera, em 21 de julho de 2005.

Até hoje, nenhum agente foi responsabilizado pela morte do brasileiro.

A vigília contou com a presença de Alex Alves Pereira, primo de Jean Charles, que viajou do Brasil para participar da homenagem. Ele afirmou à emissora RFI que foram "anos de guerra" contra a Polícia Metropolitana.

"O caso está fechado, mas nós provamos que ele era 100% inocente. Só de provar que ele não teve nenhum comportamento errado já alegra a gente bastante", disse. No ato desta terça, pessoas colocaram flores no memorial e uma banda tocou músicas em homenagem a Jean Charles.

Alguns participantes também usavam camisetas que diziam, em inglês: "20 anos: Justiça negada".

"Perder um ente querido é muito difícil, mas ter que lidar com todas as mentiras, com a intenção de sujar o nome dele para proteger uma instituição, é inadmissível", afirma Vivian Menezes Figueiredo, outra prima de Jean Charles, à RFI. Ela havia chegado a Londres há apenas três meses quando o episódio ocorreu.

Na época, a capital inglesa estava em alerta. Duas semanas antes da morte de Jean Charles, ataques por homens-bomba causaram a morte de 52 pessoas em explosões no metrô e em um ônibus. Na véspera, extremistas haviam tentado, sem sucesso, detonar explosivos no transporte público.

A polícia começou uma busca e confundiu o brasileiro com um suspeito de tentar perpetuar o ataque fracassado. Uma série de erros de planejamento e execução na operação levaram à morte de Jean Charles.

Relatos iniciais incorretos diziam que o mineiro havia pulado a catraca da estação de Stockwell vestindo um casaco grosso e, confrontado, avançou contra os policiais.

Todas essas acusações depois foram desmentidas: imagens do circuito interno mostram que Jean Charles estava com apenas uma jaqueta jeans e passou pela catraca normalmente. Na verdade, foi o agente da polícia que pulou a catraca para seguir o brasileiro, e os atos foram confundidos por uma testemunha.

Na época, a polícia afirmou que as circunstâncias "ocorreram em um momento de ameaça terrorista sem precedentes." E assumiu que o imigrante do interior de Minas Gerais era inocente.

Em 2007, a Scotland Yard foi considerada culpada civilmente pela Justiça britânica pelos erros na operação e teve de pagar uma multa de £ 175 mil (R$ 1,3 milhão, em valores atuais não corrigidos pela inflação).

Dois anos depois, a polícia fechou um acordo de indenização com os pais do brasileiro em torno de £ 100 mil, cerca de R$ 286 mil na época.

O atual primeiro-ministro, Keir Starmer, era chefe do Ministério Público quando a decisão de não processar os agentes foi tomada.

Em 2016, a Corte Europeia de Direitos Humanos negou a apelação dos familiares contra a decisão da Justiça de não acusar nenhum policial.