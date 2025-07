Puma ataca criança de forma repentina em trilha nos EUA e acaba abatido

© All Rights Reserved/Dan Guerndt via Storyful

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de quatro anos foi atacada por um puma na tarde de domingo enquanto caminhava com a família por uma trilha próxima ao mirante no Parque Nacional Olímpico, em Washington, nos Estados Unidos.

O animal mordeu a criança repentinamente, de acordo com o Serviço Nacional de Parques dos EUA. O puma, também conhecido como leão-da-montanha, usava coleira de monitoramento.Vítima foi levada de helicóptero a um centro de trauma de nível 1 em Seattle. A afiliada da CBS Seattle, KIRO-TV, relata que o hospital onde a criança foi levada informou que o paciente estava condição estável e já recebeu alta médica. Para proteger sua privacidade, seus dados de identificação não foram divulgados.

Puma foi abatido logo depois do incidente. O animal foi localizado ainda no domingo por guardas florestais.

As autoridades informaram que após a morte do animal, não há risco à segurança do público. O parque informa que o incidente está sendo investigado.