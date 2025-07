Ex-estrategista republicano diz que Trump quer tirar foco do caso Epstein

© Getty Images

Nesta terça-feira (22), o ex-estrategista republicano Rick Wilson afirmou em entrevista para a 'MSNBC' que há "profundo indício" de por que o presidente Donald Trump está tentando se desviar das conversas sobre o caso Jeffrey Epstein, empresário acusado de pedofilia que morreu na prisão.

"Donald Trump não é um homem brilhante, mas tem um certo grau de astúcia selvagem sobre coisas que o colocam em perigo pessoal, legal ou politicamente", disse o cofundador do comitê de ação política The Lincoln Project, apontando que o caso Epstein está deixando Trump 'assustado'.

De acordo com informações do 'HuffPost', Trump disse em sua campanha presidencial que iria divulgar detalhes da investigação sobre Jeffrey Epstein, mas acabou deixando o caso de lado. Agora, apoiadores o acusam de tentar desviar a atenção do tratamento dado por seu governo aos arquivos ligados ao empresário morto.



Cobrado pela divulgação dos documentos de Epstein, o presidente norte-americano voltou sua atenção para pressionar o Brasil, através de um tarifaço de 50% nos produtos brasileiros, que presidente Lula acabe com o julgamento de Jair Bolsonaro, fazendo uma interferência no Supremo Tribunal Federal (STF), além questionar nomes de times esportivos, fazer acusações de traição a Barack Obama e sobre o assassinato de Martin Luther King Jr..

Uma nova pesquisa da Reuters/Ipsos descobriu que 69% dos americanos acreditam que o governo está ocultando detalhes sobre os clientes de Epstein.

Wilson explicou que Trump tem uma "sensação aguçada" de que o caso Epstein é "tão devastador", citando a afirmação do senador Dick Durbin (D-Ill.) de que cerca de 1.000 agentes do FBI foram solicitados a sinalizar registros relacionados a Epstein que mencionavam o presidente.

“Esse é um cara que age como culpado, soa culpado, parece culpado, cheira culpado”, disse Wilson a Katy Tur, da MSNBC. O ex-estrategista republicano continuou: "Epstein se tornou aquilo que está consumindo o cérebro dele, está desgastando-o, ele parece e soa muito diferente. Não é arrogância, não é uma diferença boa, é medo."

Wilson continuou e relembrou mensagem de Trump desejando 'tudo de bom' para a ex-funcionária de Epstein, Ghislaine Maxwell, depois que ela foi presa e acusada de tráfico sexual em julho de 2020. "Quem diz isso de um notório traficante sexual? Quem diz isso de uma pessoa que foi condenada a 20 anos de prisão por traficar meninas menores de idade?", perguntou Wilson.

"Há um ponto em falta aqui, uma engrenagem faltando nesta máquina com o relacionamento de Donald Trump com Epstein. Isso tirou completamente o curso do governo dele e o tirou completamente do jogo", finalizou.