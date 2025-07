Milei volta chamar vice de "traidora" por apoiar aumento a aposentados

© Getty Images/JUAN MABROMATA / AFP

Já começaram as campanhas para as eleições de outubro na Argentina e o presidente Javier Milei decidiu entrar com tudo na corrida à Casa Rosada. O argentino fez um discurso no evento 'Direcha Fest', que se realizou em Cordoba, visando a vice-presidente do país.

Milei apontou armas contra Victoria Villarruel, acusando-a de trair os argentinos por ter aprovado leis que aumentam as aposentadorias e os fundos de invalidez, explica o La Nácion.

"É uma incoerência. Se vamos chamar a cada uma das nossas necessidades um direito, isso é impossível porque os recursos são finitos. Estas ideias fizeram com que passássemos de um dos países mais ricos do mundo para a lista B", disparou.

Así fue la llegada del Presidente Javier Milei a la Derecha Fest en Córdoba. pic.twitter.com/gqblpbOvhF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 23, 2025

"Pessoas que pouco depois de assumirem o cargo viraram as costas ao povo argentino, deslumbrados com a casta política. Tal como a história recorda os heróis, também recorda os traidores (...) O tempo saberá colocar cada um no seu devido lugar. Pela nossa parte, reiteramos que ‘Roma não paga aos traidores'", destacou.

Javier Milei criticou Villarruel sem mencionar o seu nome diretamente, mas não deixando dúvidas a quem se referia, levando mesmo o público a gritar em uníssono ofensas à mulher.

Vale lembrar que a aprovação da medida que visa aumentar as aposentadorias no país contou com o apoio da presidente do Senado. Na Argentina, o vice-presidente da República acumula o cargo de presidente do Senado, oque significa que Victoria Villarruel esteve presente nos debates sobre o reajuste das reformas.

A mulher foi amplamente criticada tendo a própria defendido a sua posição, afirmando que "posicionar-se pelos aposentados e pelos menos capazes, dá-me a tranquilidade de saber que estou apoiando os argentinos mais necessitados".

O encontro onde Milei fez as críticas, organizado pelo La Derecha Diario, realizou-se no Hotel Quorum e teve um forte cunho religioso, que foi dado desde o início por três pastores que foram os primeiros oradores.