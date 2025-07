Estados Unidos vão incinerar 10 milhões de dólares em contraceptivos

© Shutterstock

Estados Unidos vão incinerar cerca de 8,5 milhões de euros (10 milhões de dólares) em contraceptivos financiados pelo próprio governo.

Implantes, pílulas e dispositivos intrauterinos, armazenados há meses em um galpão na Bélgica, estão agora a caminho da França para serem destruídos, segundo informou a agência Reuters. E, além dos 10 milhões em produtos, o governo norte-americano ainda vai gastar outros 160 mil dólares (quase 137 mil euros) apenas com os custos da incineração.

A medida, de acordo com a Reuters, segue uma política conhecida como "Política da Cidade do México" ("Mexican City Policy"), que proíbe o governo dos EUA de colaborar com organizações que ofereçam acesso ao aborto.

Mas há também outra possível razão: a marca dos contraceptivos é da USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que foi encerrada recentemente por ordem de Donald Trump. A agência foi um dos principais alvos do Departamento de Eficiência Governamental liderado por Elon Musk, que buscava eliminar o “desperdício” nos gastos públicos. Meses após a saída de Musk, 10 milhões de dólares em contraceptivos literalmente vão virar cinzas.



Estados Unidos recusaram propostas de organizações humanitárias

Pelo menos duas organizações apresentaram propostas ao governo dos EUA para ficar com os contraceptivos armazenados: a ONG MSI Reproductive Choices e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), agência da ONU responsável pela saúde sexual e reprodutiva.

Os valores oferecidos não foram divulgados, mas a resposta do governo norte-americano foi clara: rejeitado.

“A MSI se ofereceu para pagar por uma nova embalagem, transporte e taxas de importação, mas eles não aceitaram. Disseram que o governo dos EUA só venderia os medicamentos pelo valor total de mercado”, explicou Sarah Shaw, diretora-associada de advocacia da ONG, à Reuters.

Ela considera que a decisão não tem relação com economia, mas sim com ideologia:

“Parece mais um ataque ideológico aos direitos reprodutivos.”

Com a ONU, a situação foi ainda mais direta: as autoridades americanas simplesmente ignoraram os contatos feitos. Nenhuma negociação aconteceu.

Já no Congresso dos EUA, parlamentares apresentaram propostas para tentar evitar a destruição dos contraceptivos, mas é muito improvável que sejam aprovadas a tempo.

Na Bélgica, o Ministério das Relações Exteriores afirmou ter explorado “todas as opções possíveis para impedir a destruição, incluindo realocação temporária”, mas até o momento não foi encontrada uma alternativa viável.



Posição dos EUA sobre o aborto

Em 2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou o precedente estabelecido no caso Roe v. Wade (1973), que garantia o direito constitucional ao aborto no país.

Quase 50 anos depois, a decisão foi anulada e a sociedade norte-americana está dividida em relação ao tema do aborto. Atualmente, o aborto é ilegal em 14 estados. Outros 12 estados impõem restrições a partir da 6ª semana de gestação, e em 8 estados a proibição está suspensa temporariamente graças a decisões de juízes federais.

Essa divisão segue as linhas partidárias: estados democratas mantêm o direito ao aborto, enquanto estados republicanos o proíbem ou restringem fortemente.

Relatos vindos dos EUA apontam para casos extremos, como mulheres morrendo por causa de leis ambíguas que colocam profissionais de saúde em risco judicial ao realizarem o procedimento.

Um caso emblemático ocorreu na Geórgia: uma mulher em morte cerebral desde fevereiro está sendo mantida artificialmente viva porque está grávida. A família deseja desligar os aparelhos, mas o hospital se recusa, alegando que a lei antiaborto em vigor não permite.

