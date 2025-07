Casal é preso após ato sexual em voo na frente de crianças

© Reprodução

Um casal foi preso no último sábado (19) após ser flagrado em um ato sexual durante um voo comercial entre Nova York e a Flórida. O caso ocorreu em um avião da companhia JetBlue e resultou na prisão de Trista Reilly, de 43 anos, e Christopher Drew Arnold, de 42, ambos moradores de Danbury, no estado de Connecticut.

De acordo com documentos judiciais obtidos pela emissora WWSB, Reilly foi vista "fazendo movimentos para cima e para baixo com a cabeça" enquanto estava apoiada no colo de Arnold. O ato ocorreu diante de outros passageiros, incluindo duas crianças. A mãe dos menores, ao perceber a situação, procurou imediatamente a tripulação para relatar o ocorrido.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Sarasota, a mulher disse à comissária de bordo que seus dois filhos presenciaram o comportamento considerado inapropriado. A polícia informou que os menores confirmaram o relato da mãe em depoimento.

Após o pouso da aeronave no Aeroporto Internacional Bradenton, em Sarasota, por volta das 11h30 da manhã, o casal foi detido pelas autoridades locais. Eles foram encaminhados à prisão do condado e acusados formalmente de exibição obscena ou lasciva, com agravante por ter ocorrido na presença de menores de idade.

Ainda conforme os registros da prisão, os dois foram liberados na segunda-feira (21) e responderão ao processo em liberdade. O casal ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, e não há informações sobre a existência de advogados que os representem até o momento.

O histórico criminal de Christopher Arnold também chamou a atenção das autoridades. Ele já havia sido preso anteriormente, em março deste ano, por conduta desordeira e agressão. Não foi informado se o novo episódio será afetado por esse antecedente.

A JetBlue não comentou diretamente o incidente, mas em nota enviada a veículos de imprensa afirmou que “qualquer comportamento que comprometa o conforto e a segurança dos passageiros é levado a sério pela companhia”.

O Gabinete do Xerife informou que o caso segue em investigação e que a acusação de exibição indecente pode resultar em sanções legais mais severas em razão da presença de crianças. As identidades dos menores envolvidos não foram divulgadas, em respeito ao Estatuto de Proteção à Criança e ao Adolescente nos Estados Unidos.

A audiência do casal está marcada para as próximas semanas, mas a data exata ainda não foi confirmada pela Justiça local.

O episódio reacende debates sobre a segurança e o comportamento dos passageiros a bordo de voos comerciais, especialmente em viagens que envolvem crianças e famílias.

