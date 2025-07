Homem é preso na Índia suspeito de administrar embaixada falsa

© PixaBay

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso suspeito de administrar uma embaixada falsa em Uttar Pradesh, no norte da Índia. As autoridades afirmam que ele se passava por representante de diversos países, alguns fictícios.

Suspeito tinha quatro carros com placas diplomáticas falsas. Identificado como Harshvardhan Jain, de 47 anos, foi preso pela Força-Tarefa Especial de Uttar Pradesh, em um prédio residencial alugado nas proximidades de Nova Déli. Os veículos foram apreendidos.

Homem se passava por embaixador e conselheiro de lugares fictícios. Conforma o jornal The Times of India, Jain dizia ser representante de nações como "Seborga" e "Westartica". Uma embaixada é a representação oficial de um país em outro. Seborga, por exemplo, é apenas uma comuna italiana, e não possui embaixador. Já Westartica é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos que defende a ação climática na Antártida. Nas redes sociais, a empresa chegou a publicar fotos da "falsa embaixada" onde o suspeito foi preso e chamou o local de "consulado geral de Westarctica em Nova Déli gerido por Jain".

Ele prometia empregos nos exterior e fazia lavagem de dinheiro. As autoridades também disseram que ele é suspeito de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, falsificação de identidade e posse de documentos falsos.

FOTOS ADULTERADAS COM LÍDERES MUNDIAIS

Escritório tinha montagens de fotos e selos falsos de mais de 30 países. A polícia encontrou imagens adulteradas de Jain com diversos líderes mundiais. Além disso, selos falsos do Ministério das Relações Exteriores da Índia e de outras nações também foram achados.

Dinheiro encontrado em outras instalações alugadas. Além dos carros, cerca de 4,5 milhões de rúpias indianas (R$ 290 mil reais) e outras moedas estrangeiras adornadas com bandeiras internacionais de vários países foram apreendidos no local.