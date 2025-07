Erik Menendez é hospitalizado com 'condição médica grave', diz advogado

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Erik Menendez -condenado ao lado do irmão, Lyle, pela morte dos pais há 35- foi hospitalizado na última sexta-feira (18) e está em "condições razoáveis", segundo autoridades do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia.

Aos 57 anos, ele cumpre pena por duplo homicídio cometido em 1989. Nos últimos dias, foi transferido de sua unidade prisional em San Diego para um centro médico externo. Segundo o site americano TMZ, Erik está em tratamento devido a um cálculo renal (pedra nos rins).

Seu advogado, Mark Geragos, disse ao TMZ que Menendez enfrenta uma "condição médica grave" e deveria receber uma licença temporária da prisão -medida que o governador da Califórnia já concedeu a outros detentos durante a pandemia de COVID-19.

Geragos não detalhou o quadro clínico, mas argumentou que a liberação seria "a única coisa justa e razoável a se fazer" para que Erik possa se preparar adequadamente para a audiência de liberdade condicional. A família dos irmãos se recusou a comentar.

Erik e Lyle foram condenados em 1996 por homicídio em primeiro grau e sentenciados a duas penas consecutivas de prisão perpétua, por terem matado os pais, José e Kitty Menendez, a tiros em 20 de agosto de 1989, enquanto o casal assistia televisão na sala de estar da casa da família em Beverly Hills.

Em maio deste ano, no entanto, o juiz Michael Jesic, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, reclassificou a pena dos irmãos para 50 anos ou mais de prisão, tornando-os elegíveis para liberdade condicional. A decisão teve base em uma lei da Califórnia que permite revisão de sentenças para pessoas que cometeram crimes antes dos 26 anos -Lyle tinha 21 anos na época; Erik, 18.

"Não estou dizendo que eles devem ser soltos -isso não cabe a mim decidir. Mas acredito que eles já fizeram o suficiente nesses 35 anos para merecer essa chance", afirmou o juiz Jesic ao anunciar a nova sentença.

Desde o julgamento, os irmãos alegam que agiram em legítima defesa após anos de abuso sexual, físico e emocional por parte dos pais -uma versão que ganhou novo respaldo público após o lançamento de uma série ficcional e de um documentário sobre o caso na Netflix, em 2024.

Leia Também: Rússia e Ucrânia concordam em seguir discordando sobre paz