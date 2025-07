Avião cai na Rússia com cerca de 50 a bordo; todos teriam morrido

Um avião comercial caiu nesta quinta-feira (24) na região de Amur, no leste da Rússia, próxima à fronteira com a China. De acordo com informações preliminares divulgadas pela agência estatal russa TASS, não há sobreviventes.

A aeronave era um Antonov-24 bimotor, operado pela companhia Angara Airlines, e fazia a rota entre as cidades de Blagoveshchensk e Tynda. O contato com os radares foi perdido a poucos quilômetros do destino final, segundo o Ministério das Situações de Emergência da Rússia.

Destroços do avião foram encontrados em uma colina a cerca de 15 km de Tynda, conforme relataram autoridades citadas pela agência Interfax. A fuselagem estava em chamas quando foi localizada por um helicóptero Mi-8 da Rossaviatsiya, agência federal de aviação.

Burning wreckage of missing Russian passenger plane found



The aircraft, thought to be carrying 50 people, had vanished from radar screens at about 1pm local time. Everybody on board is believed to have died.#RussiaPlaneCrash #Russia #AngaraAirlines #MatrizeNews pic.twitter.com/KoZyIzWNCk