Kim Jong-un ordena prontidão militar e reforça laços com Rússia

O líder norte-coreano Kim Jong-un voltou a defender a preparação das Forças Armadas para um eventual conflito armado. Durante uma simulação de combate com artilharia, ele orientou os militares a estarem prontos para enfrentar uma “guerra real” a qualquer momento.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24) pela imprensa estatal do país, que exibiu imagens do exercício militar, realizado na véspera em local não especificado. Nos registros, Kim observa os disparos em direção ao mar usando binóculos, ao lado de oficiais de alto escalão.

A fala do dirigente ocorre em meio ao fortalecimento da cooperação militar com a Rússia. De acordo com agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais, Pyongyang teria enviado mais de 10 mil soldados à região russa de Kursk em 2023, além de fornecer munições, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Fontes de segurança indicam que ao menos 600 soldados norte-coreanos morreram em combate na Ucrânia e milhares ficaram feridos.

A parceria entre Coreia do Norte e Rússia foi formalizada no ano passado com um acordo de defesa mútua, assinado durante uma visita do presidente Vladimir Putin a Pyongyang. Ambas as nações enfrentam sanções internacionais e, segundo autoridades americanas, a aliança fortalece um eixo geopolítico adversário que inclui ainda China e Irã.