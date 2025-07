Namorado de brasileira sumida em Portugal mentiu que era médico

© Reprodução Redes Sociais

O desaparecimento da brasileira Francisca Maria Souza dos Santos, de 44 anos, em Tabuaço, no norte de Portugal, completou mais de um mês sem respostas. A cozinheira, que vivia há quatro anos no país europeu, foi vista pela última vez na noite de 20 de junho, quando saiu de casa para despejar o lixo doméstico vestindo pijama. Desde então, não há qualquer informação concreta sobre seu paradeiro.

Segundo a família, a cena encontrada dentro da residência sugere que Francisca não planejava sair por muito tempo: as luzes e a televisão estavam ligadas, e seus documentos ficaram sobre a bancada. O único objeto levado por ela foi o celular, cuja última localização foi próxima ao local onde despejava o lixo.

A Polícia Judiciária (PJ) investiga o caso, mas até agora nenhuma pista relevante foi encontrada. O mistério em torno do sumiço se intensificou com o surgimento de novos dados suspeitos: o cartão bancário da conta onde Francisca recebia seu salário desapareceu, arquivos e e-mails foram apagados do seu computador, e documentos encontrados na casa sugerem desentendimentos amorosos.

Namorado sob suspeita

Luís de Jesus, português que se dizia namorado de Francisca, afirmou à família estar “de consciência tranquila”. Ele enviou áudios à mãe da brasileira dizendo não saber de seu paradeiro e alegando ter colaborado com as autoridades. “A polícia ficou com tudo o que era meu. Tive que comprar um telefone novo”, disse ele em uma das mensagens.

Contudo, informações divulgadas pelo jornal Correio da Manhã indicam que o homem teria mentido sobre sua identidade. Ao contrário do que afirmou à família da cozinheira, Luís não é cirurgião plástico da rede CUF em Lisboa. Ele seria, na verdade, funcionário de limpeza urbana e sapador florestal no município de Loures. Também teria omitido o fato de viver com outra mulher há mais de 15 anos.

Os dois se conheceram pelo aplicativo Badoo, e a relação, segundo familiares, estaria baseada em mentiras.

Bilhetes, aliança e carta de desilusão

Na casa onde Francisca morava, foram encontrados bilhetes e uma carta com teor emocional. Um dos recados, deixado dentro de uma bíblia, dizia: “Tenho um casamento com Luís Jesus, a quem amo muito e estou muito feliz e grata”. Já outro texto falava em “desilusão”, e estava acompanhado por uma aliança, segundo o senhorio do imóvel.

O irmão da brasileira, Antônio Santos, viajou ao país para acompanhar as buscas. Ele criticou a atuação das autoridades portuguesas, afirmou não ter sido chamado para prestar depoimento e cobrou investigações mais profundas. “Ninguém nos deu prova de que esse desaparecimento está de fato sendo investigado”, disse em entrevista à TV portuguesa SIC.

Antônio também revelou que recebeu denúncias anônimas sobre a existência de um porão na casa de Luís, onde sua irmã teria sido mantida em cárcere privado. Ele pede que as autoridades realizem buscas no local.

Desaparecimento sem explicação

Francisca, conhecida como Nené, planejava viajar ao Brasil para visitar a família e já havia solicitado férias no restaurante onde trabalhava. A polícia segue tratando o caso como desaparecimento, sem indícios de fuga voluntária. Familiares, amigos e colegas de trabalho têm feito apelos nas redes sociais em busca de informações.