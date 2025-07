Menino morre ao ser atingido por tanque de oxigênio durante ressonância

© Getty Images

Um menino de seis anos morreu durante um exame de ressonância magnética, em Nova York, nos Estados Unidos, ao ser atingido por um tanque de oxigênio que foi sugado pelo equipamento.

Segundo o 'The Mirror', a criança foi atingida na cabeça pelo tanque, que foi sugado em grande velocidade para dentro do aparelho.

Michael Colombini, de Croton-On-Hudson, foi socorrido mas acabou morrendo dois dias depois do acidente, que aconteceu no Westchester Medical Center.

Uma máquina de ressonância magnética é um dispositivo de imagem médica que utiliza fortes campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas do interior do corpo do paciente. Essas imagens ajudam os médicos a diagnosticar e monitorar diversas condições médicas.

Como aconteceu o acidente

De acordo com o 'The Mirror', Michael foi anestesiado e colocado na máquina para um check-up após a remoção de um tumor cerebral benigno. Enquanto estava na máquina, seus níveis de saturação de oxigênio começaram a cair rapidamente. A equipe tentou equilibrar os níveis com o uso de oxigênio embutido na sala, mas sem sucesso, então eles tomaram a decisão fatal de levar um tanque de oxigênio portátil de aço para o quarto.

A atração magnética era tão forte que, ao receber o tanque na porta, um anestesista teve o recipiente arrancado de suas mãos e jogado no scanner, onde atingiu e acabou matando Michael.

Outra tragédia

Dias antes da morte de Michael Colombini, um homem de 61 anos morreu em uma máquina de ressonância magnética depois de ter sigo sugado enquanto usava um colar de metal, em uma clínica médica em Westbury, na região de Long Island, nos Estados Unidos.

Investigadores alegam que Keith McAllister, que morreu em 17 de julho, se aproximou da máquina depois que sua esposa, que estava passando por um exame, pediu ajuda.