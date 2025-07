Atirador mata ao menos uma pessoa em ataque na Universidade do Novo México

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um ataque a tiros no campus da Universidade do Novo México (UNM), nos Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira (25). O caso aconteceu em uma residência estudantil, segundo uma nota publicada pela instituição de ensino no Facebook.

De acordo com a universidade, uma das pessoas atingidas morreu no local, enquanto a outra não corre risco de morte. O atirador segue foragido.

"Por extrema cautela, o campus central da UNM foi fechado. Recomendamos que todos permaneçam em local seguro e evitem circular pela área", diz o comunicado oficial enviado a estudantes e funcionários da instituição. "Diversos agentes de segurança estão no local e investigam o caso."