Trump escreveu poema a Epstein? Democratas pedem "livro de aniversário"

Dois deputados democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos enviaram, na última sexta-feira, uma carta aos executores do testamento de Jeffrey Epstein solicitando uma cópia do "livro de aniversário" de seus 50 anos. O motivo? Há indícios de que Donald Trump pode ter escrito um poema nesse livro.

De acordo com o jornal The Guardian, os congressistas da Califórnia, Ro Khanna e Robert Garcia, afirmaram na carta que o conteúdo do livro pode ser "essencial" para entender como a administração Trump lidou com o caso Epstein. Eles exigem o envio de uma cópia “completa e sem censura” do material até o dia 10 de agosto.

“O público tem o direito de conhecer a verdade, e as vítimas e suas famílias merecem justiça”, declarou Ro Khanna. Ele também criticou o Congresso por ainda não ter votado seu projeto bipartidário que visa tornar públicos os chamados “arquivos Epstein”.

O pedido dos deputados ocorre após o advogado que representa centenas de vítimas de Epstein afirmar, em um programa de televisão, que os executores do testamento estão em posse do livro.

“O povo americano merece saber quem fazia parte da rede de tráfico de Epstein — e se essas pessoas ainda ocupam cargos de poder no governo”, disse Robert Garcia, que atua como o principal democrata no comitê de supervisão da Câmara dos Representantes.

Segundo o jornal britânico, o livro foi compilado por Ghislaine Maxwell, parceira de longa data de Jeffrey Epstein. Atualmente, ela cumpre uma pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores.

O "livro de aniversário" reúne dezenas de mensagens e dedicatórias escritas por amigos e parceiros próximos de Epstein. Conforme relatado pelo Wall Street Journal, o material contém recados do atual presidente dos EUA, Donald Trump, além de Bill Clinton, Alan Dershowitz e outras figuras influentes.

Na última terça-feira, o The New York Times divulgou uma foto de uma mensagem escrita por Ghislaine Maxwell. Vale lembrar que Donald Trump está processando o Wall Street Journal devido à publicação de um artigo que cita uma suposta carta escrita por ele em 2003. Na carta, destinada a Epstein em comemoração aos seus 50 anos, Trump teria escrito: “Feliz aniversário, e que cada dia seja mais um segredo maravilhoso.”

New: @nytimes has confirmed that Trump was listed as a contributor to Jeffrey Epstein's 50th birthday book. We are publishing a page from the book: a letter handwritten by Ghislaine Maxwell. https://t.co/i9j8z1MJ9x pic.twitter.com/yNVgcPd1lQ — David Enrich (@davidenrich) July 25, 2025

Jeffrey Epstein morreu na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de liderar uma rede de tráfico sexual e abuso de menores. Ele teria aliciado e abusado de dezenas de meninas em suas mansões em Nova York e na Flórida. As autoridades confirmaram que a causa da morte foi suicídio, ocorrido em uma prisão federal em Nova York.

A base de apoio do movimento "Make America Great Again" (MAGA) mostrou insatisfação com os desdobramentos das investigações. Isso porque Trump, a ex-Procuradora-Geral Pam Bondi e o ex-vice-diretor do FBI Dan Bongino prometeram, ainda antes da atual administração, revelar “toda a verdade” sobre o caso.

Diante da pressão, Trump autorizou Bondi a divulgar quaisquer documentos adicionais “credíveis” relacionados ao caso. No entanto, ele criticou seus próprios apoiadores, afirmando que foram “enganados” pelos democratas.

Além disso, outro nome foi associado ao caso: Elon Musk. Antigo aliado próximo de Trump, Musk também apontou uma possível conexão entre o ex-presidente e os arquivos que muitos americanos exigem que sejam tornados públicos — apesar das informações recentes de que tal “lista” talvez nem exista.

