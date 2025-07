Avião fez "manobra agressiva" para não colidir nos EUA; vídeo

© Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Um avião da companhia aérea Southwest Airlines foi obrigado a fazer uma "manobra agressiva" para evitar a colisão com uma aeronave militar, um Hawker Hunter, na sexta-feira, dia 25 de julho. Dois comissários de bordo ficaram feridos.

Explica o The New York Times que a manobra - uma descida abrupta - aconteceu pouco depois de o avião ter levantado voo do aeroporto de Hollywood Burbank, no sul da Califórnia, após o cockpit ser alertado para um outro avião que estava próximo, sendo que foram acionados dois alertas do sistema de prevenção de colisão.

"A tripulação do voo Southwest 1496 respondeu a dois alertas de tráfego na sexta-feira à tarde. Para os cumprir, é exigido que o avião suba ou desça", afirma o comunicado Southwest Airlines, citado pelo jornal nova-iorquino.

O comunicado afirma ainda que dois dos comissários de bordo ficaram feridos, mas não revela a gravidade dos ferimentos. Afirma também que nenhum passageiro sofreu qualquer lesão.

A Southwest flight rapidly descended 475 feet to avoid another plane on Friday, according to flight tracking data and passengers on the plane.https://t.co/lZ61zIbeCS pic.twitter.com/gAemAJlRBE — ABC News (@ABC) July 25, 2025

Não demorou para que o caso gerasse várias reações nas redes sociais de passageiros que se encontravam no voo com destino a Las Vegas. Por exemplo, na rede social X (antigo Twitter), o comediante Jimmy Dore escreveu: "O piloto teve de 'mergulhar' de forma agressiva para evitar uma colisão aérea. Eu e muitas pessoas voamos dos nossos assentos e batemos com as cabeças no teto".

O comediante acrescentou também que "um dos comissários de bordo precisou de atendimento médico" e que o piloto disse que recebeu "surgiu um aviso de colisão e que precisava de evitar o avião que vinha naquela direção".

Just now on SW Flight #1496 Burbank to Las Vegas.



Pilot had to dive aggressively to avoid midair collision over Burbank airport.



Myself & Plenty of people flew out of their seats & bumped heads on ceiling, a flight attendant needed medical attention.



Pilot said his collision… — Jimmy Dore (@jimmy_dore) July 25, 2025

"Estou no voo 1496 da Southwest para Las Vegas. O nosso avião precisou de 'mergulhar' cerca de 304 metros para evitar uma colisão", escreveu um outro passageiro.

@CNN @DavidMuir I’m on Southwest flight 1496 to Vegas right now. Our plane just dove 1000’s of feet to avoid a collision over Burbank Airport. Another @DOGE_FAA screw up almost cost the lives of the 150+ people on board. #FAA #southwest — Steve U. (@SteveFrancis_20) July 25, 2025

Na sexta-feira, um porta-voz do aeroporto disse, em resposta ao The New York Times, que não havia a indicação de uma quase falha no espaço aéreo acima do aeroporto, contradizendo as declarações de alguns passageiros nas redes sociais.

A Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) informou que o incidente está sendo investigado e acrescentou "que garantir a segurança de todo no sistema de espaço aéreo nacional continua sendo prioridade".

Vale lembrar que, no dia 18 de julho, um avião regional da Delta, operado pela SkyWest Airlines, também foi obrigado a fazer uma "manobra agressiva" para evitar uma colisão com um avião bombardeiro B-52.

A Força Aérea está investigando o caso.

