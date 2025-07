Dezenas de camiões com ajuda cruzam fronteira egípcia rumo a Gaza

© Lusa

Dezenas de caminhões egípcios com ajuda humanitária começaram a sair do lado egípcio da passagem de Rafah na manhã de domingo em direção à Faixa de Gaza. Os caminhões transportam grandes quantidades de alimentos, farinha e suprimentos essenciais para infraestrutura, como parte dos esforços contínuos do Egito para aliviar a crise humanitária cada vez mais grave na região, segundo informaram as emissoras estatais egípcias Al Qahera News e ExtraNews.

Ambas as emissoras exibiram imagens ao vivo dos caminhões deixando o território egípcio, embora até o momento não tenham informado o número exato de veículos que estão atravessando a fronteira.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Abdullah bin Zayed Al Nahyan, garantiu que seu país retomará imediatamente os lançamentos aéreos de ajuda a Gaza, após a situação humanitária na Faixa ter alcançado um "estágio crítico e sem precedentes".

“Os lançamentos aéreos serão retomados imediatamente, mais uma vez. Nosso compromisso com o alívio do sofrimento e com o apoio humanitário é firme e inabalável”, afirmou o chanceler dos Emirados em sua conta oficial na rede X.

Destacando que "a situação humanitária em Gaza atingiu um nível crítico e sem precedentes", ele reforçou que os Emirados Árabes Unidos "continuam liderando os esforços para fornecer assistência vital ao povo palestino":

“Garantiremos que a ajuda essencial chegue aos mais necessitados, seja por terra, ar ou mar”, disse.

Os Emirados, que normalizaram relações com Israel em 2020, continuam a enviar ajuda ao enclave palestino por meio de diversas iniciativas humanitárias.

Segundo a emissora estatal egípcia Al Qahera News, nos últimos quatro dias, um total de 458 caminhões com diversos tipos de alimentos e ajuda humanitária — incluindo leite em pó infantil e farinha — entraram em Kerem Shalom (Israel) para inspeção.

De acordo com o canal, esses produtos estavam armazenados há "muito tempo" na zona logística de Rafah, localizada na península do Sinai egípcio, no leste do país, na fronteira com Gaza. As autoridades egípcias, no entanto, não permitem que "nenhum produto seja transportado sem verificar a validade e se está próprio para consumo humano".

Diante do aumento alarmante de mortes por desnutrição na Faixa de Gaza, o exército israelense anunciou neste domingo uma "pausa tática" diária de 10 horas em suas operações militares em três áreas do enclave, para permitir a distribuição de ajuda humanitária "todos os dias até novo aviso".

O exército informou que serão estabelecidas “rotas seguras” entre 6h e 23h (horário local) para permitir o trânsito de comboios da ONU e de organizações humanitárias responsáveis pela entrega de alimentos e medicamentos à população de Gaza.

Essa decisão foi tomada após Israel anunciar a retomada dos lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza, onde as mortes por desnutrição aumentaram drasticamente nas últimas semanas.

No sábado, o governo de Gaza alertou que, se leite em pó e suplementos nutricionais não entrarem no território nos próximos dias, mais de 100 mil crianças correm risco de morrer por desnutrição.

Segundo dados do departamento de Saúde de Gaza, desde o início da ofensiva israelense em 7 de outubro de 2023, 127 pessoas morreram de desnutrição, das quais 85 eram crianças.

