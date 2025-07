Tiroteio em mercado de Bangcoc deixa seis mortos, incluindo o atirador

© Getty

Um tiroteio em um mercado de Bangcoc, na Tailândia, deixou pelo menos seis pessoas mortas nesta segunda-feira, 28, segundo informações da agência Reuters. Entre as vítimas estão quatro seguranças do mercado Or Tor Kor — onde o ataque ocorreu — e uma mulher que fazia compras no local.

A sexta vítima seria o próprio atirador, que, de acordo com autoridades locais, cometeu suicídio após abrir fogo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem armado, que seria o autor dos disparos, durante o ataque. A autenticidade das imagens ainda não foi confirmada.

A polícia de Bangcoc já está no local investigando o caso. “A motivação ainda está sendo apurada. Até agora, trata-se de um tiroteio em massa”, declarou o chefe da polícia à agência AFP.

O mercado Or Tor Kor é conhecido pelos produtos frescos e está localizado próximo ao popular mercado de Chatuchak, uma das maiores atrações turísticas da capital tailandesa.