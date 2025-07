Padre é acusado de matar morador de rua com machado e atear fogo

© Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Um padre de 60 anos está sendo acusado na Polônia pelo assassinato de um homem em situação de rua, que teria sido atacado com um machado e incendiado. De acordo com o jornal The Independt, o religioso, identificado como Miroslaw M., está preso preventivamente enquanto aguarda julgamento. Se condenado, pode pegar prisão perpétua.

Segundo as autoridades, a vítima, Anatol Cz., de 68 anos, tinha um acordo com o padre: ele doaria um imóvel em troca de cuidados até o fim da vida. A discussão teria começado justamente por causa desse pacto, durante a noite da última quinta-feira (24), quando os dois estavam dentro de um carro.

Ainda de acordo com a promotoria do distrito de Radom, a briga verbal evoluiu para agressão física, e o padre atacou a vítima com um machado, atingindo a cabeça. Em seguida, teria despejado um líquido inflamável sobre Anatol e fugido de carro.

Um ciclista que passava pelo local encontrou o homem ainda em chamas e acionou os serviços de emergência por volta das 22h20. A autópsia revelou queimaduras em 80% do corpo da vítima e ferimentos causados por um objeto cortante e pesado.

Detido no mesmo dia, Miroslaw M. confessou o crime durante interrogatório. Segundo a promotoria, ele deu detalhes sobre o relacionamento com a vítima e as circunstâncias do ataque. Durante o depoimento, o padre teria demonstrado arrependimento e chorado.

O arcebispo de Varsóvia, Adrian Galbas, informou que já solicitou ao Vaticano a expulsão de Miroslaw M. do sacerdócio — a punição máxima da Igreja Católica para clérigos. Até o momento, a Santa Sé não respondeu oficialmente.