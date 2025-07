Ciberataque obriga a cancelar mais de 50 voos na Rússia

© @angelshalagina

A companhia aérea russa Aeroflot foi forçada a cancelar mais de 50 voos e a atrasar outros dez devido a um ciberataque do grupo pró-Ucrânia ‘Silent Crow’, que teria sido “debilitante”.

A maior parte dos voos era interno, mas algumas rotas, como para a Bielorrúsia e para a Armênia também foram afetadas, após a falha dos sistemas de informação.

Em comunicado, o grupo ‘Silent Crow’ reivindicou o ataque e disse ter realizado o ataque em conjunto com um grupo bielorruso, em apoio à Ucrânia. A operação teria sido realizada ao longo de um ano, com o objetivo de penetrar a rede de funcionamento da Aeroflot. Neste ataque, o grupo diz ter destruído sete mil servidores e ganho acesso a computadores pessoais de funcionários da empresa, incluindo de gerentes.

No comunicado, citado pelo The Guardian, o grupo ameaçou ainda publicar “os dados pessoais de todos os russos que alguma vez voaram na Aeroflot”.

O ‘Silent Crow’ reivindicou outros ataques também este ano, como a bases de dados russas imobiliárias, empresas de telecomunicação, seguradoras e ao departamento de informática do governo de Moscou.

Kremlin diz que a situação é “alarmante”

A Aeroflot não forneceu detalhes sobre a causa do problema nem sobre quanto tempo demoraria a ser resolvido, apenas que está tentando “minimizar os impactos” e “regressar à normalidade”.

A confirmação de que se tratava, efetivamente, de um ciberataque veio depois do sistema judicial russo, que abriu uma investigação criminal ao incidente.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considera que a “ameaça de hacker permanece para todas as grandes empresas que prestam serviços à população” e garante que a informação vai ser “esclarecida”.

Passageiros indignados nas redes sociais

Na rede social VK, muitos passageiros reclamaram do serviço da Aeroflot, sobre as longas horas de espera que foram obrigados a passar dentro do aeroporto, enquanto voo atrás de voo era cancelado ou atrasado.

Para além disso, muitos queixam-se também de todas as formas de contato com a companhia aérea estarem completamente inacessíveis.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver as tabelas dos voos marcadas a vermelho, com dezenas de voos cancelados.

Desde o início da guerra com a Ucrânia, em 2022, atrasos nos voos não são incomuns, normalmente causados por drones ucranianos no espaço aéreo russo.