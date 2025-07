Imigrantes buscam formação técnica em Portugal após mudanças na lei

© iStock

Em meio ao debate sobre as novas leis de estrangeiros em Portugal, a procura por cursos técnicos e profissionalizantes no país tem aumentado significativamente. O movimento revela o interesse crescente de cidadãos de outras nacionalidades em investir em uma formação qualificada como caminho de integração no país. Com um crescimento de mais de 100% nas matrículas nos últimos três meses, o centro de formação Prepara Portugal, com sede em Porto, tem testemunhado essa realidade.

Segundo o fundador e director pedagógico da instituição, Higor Cerqueira, o perfil destes alunos vai desde jovens recém-chegados ao país à procura de qualificação rápida até profissionais experientes que buscam reorientar a carreira em território europeu e obter certificações profissionais válidas em todo o território nacional.

“Recebemos alunos de diferentes nacionalidades que procuram não apenas estudar, mas construir uma trajetória profissional sólida em Portugal. A formação técnica é uma das formas mais diretas de alcançar esse objetivo, porque abre portas no mercado de trabalho e contribui para a integração de forma prática e positiva”, explica Cerqueira, que é também criador da plataforma Estude em Portugal.

Atuando há oito anos nesse mercado, o director pedagógico relembra que o interesse pela formação profissional aumentou especialmente nos últimos dois anos, impulsionado por um contexto em que muitos estrangeiros buscam oportunidades legítimas de qualificação e desenvolvimento pessoal em Portugal.

“O que vemos são pessoas comprometidas com o futuro, dispostas a aprender, a trabalhar e a contribuir para a sociedade portuguesa”, completa.

No entanto, o diretor avalia que as recentes alterações na lei de estrangeiros portuguesa, aprovadas pela Assembleia da República e parte delas já promulgadas pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foram determinantes para o crescimento recente.

“Neste cenário de maior restrição, estar bem preparado para o mercado de trabalho é um diferencial. Desde que as discussões sobre a nova lei começaram, notamos um crescimento ainda mais significativo no interesse pelos nossos cursos. Temos recebido dezenas de mensagens diárias através dos nossos canais (telefone, WhatsApp, email e redes sociais) de pessoas que querem saber como se podem matricular. Entre o início e meados de julho, o aumento no número de contatos já era de 230%”, reforça Higor.

Em junho, o volume de novos alunos mais que dobrou em relação a abril, sendo 80% deles já residentes em Portugal. A tendência de expansão ganhou ainda mais força em julho: até o dia 22, o número de matrículas já superava em mais de 110% os resultados de abril e ultrapassava o desempenho total de junho, mantendo a mesma proporção de residentes no país.

Para atender à crescente demanda, Higor está reforçando a equipe, formada exclusivamente por imigrantes, como ele faz questão de destacar. “Somos uma empresa feita por imigrantes e para imigrantes, que conhece de perto as dificuldades e desafios de viver em um país diferente e precisar se adaptar a ele”, orgulha-se.

Além do reforço na equipe, o centro passou a funcionar em horários alternativos, com plantões aos fins de semana para garantir agilidade no atendimento aos interessados.

“Hoje, temos mais de 25 nacionalidades matriculadas em nossas formações, com destaque para os brasileiros, que representam cerca de 75%, seguidos por marroquinos e angolanos”, detalha Cerqueira.

O centro edicacional é certificado pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) nas áreas de Desenvolvimento Pessoal, Marketing e Publicidade e Gestão e Administração. Atualmente, os cursos disponíveis são Análise de Dados e TI Aplicado à Gestão, Marketing Digital e Planejamento Estratégico, e Vendas e Gestão Financeira. Em setembro, serão iniciados os cursos de Gestão de Restauração, Estética Aplicada aos Cuidados de Beleza, Inglês Técnico Para Negócios Internacionais e Auxiliar Administrativo e Secretariado.

“Mantemos um contato direto e contínuo com nossos alunos e candidatos, o que nos permite identificar de forma precisa as necessidades, muitas delas resultado das dificuldades de adaptação ao mercado de trabalho português. A partir dessa avaliação, desenvolvemos a nossa oferta educativa, alinhada à realidade dos imigrantes”, pontua Higor Cerqueira, acrescentando que as formações do centro possuem duração de 18 meses.

O diretor também faz questão de mencionar que a proposta pedagógica do centro de formação vai além da sala de aula.

“A Prepara Portugal fornece orientação para inserção profissional, apoio na elaboração de currículos e parcerias estratégicas com empresas para oferta de estágios e oportunidades de contratação. Outro diferencial é o cuidado com a acessibilidade cultural e linguística: os conteúdos são adaptados tanto ao português europeu quanto ao português do Brasil, facilitando a compreensão e a adaptação dos formandos”, destaca.