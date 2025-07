Rússia e Coreia do Norte têm primeiros voos comerciais entre capitais em décadas

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de passageiros russo pousou nesta segunda-feira (28) no principal aeroporto da Coreia do Norte, segundo um site de rastreamento de voos, completando o primeiro voo comercial em décadas entre as capitais dos dois países.

A Rússia e Coreia do Norte se aproximaram ainda mais no último ano. Pyongyang enviou mais de 10 mil soldados e armamentos para apoiar a campanha militar de Moscou na Ucrânia. O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, declarou em julho que seu país está pronto para "apoiar incondicionalmente" os esforços russos para resolver o conflito na Ucrânia.

Segundo blogs russos de aviação, é a primeira vez desde meados da década de 1990 que haverá voos regulares entre as capitais. A medida segue a retomada do serviço ferroviário de passageiros entre Moscou e Pyongyang, uma viagem de dez dias, em junho.

O site de rastreamento Flight Aware registrou o pouso, às 9h15 locais, de um Boeing 777 da companhia aérea russa Nordwind Airlines -que antes da proibição de voos russos pela União Europeia costumava operar rotas para destinos turísticos na Europa- no aeroporto de Pyongyang.

O voo, com duração de oito horas, tinha capacidade para 440 passageiros, informou no domingo a agência estatal russa RIA. Segundo a agência, as passagens começaram a ser vendidas por 44, 7 mil rublos (pouco mais de R$ 3.000), e o primeiro voo se esgotou rapidamente.

"Este é um evento histórico, que fortalece os laços entre nossas nações", disse Oleg, um funcionário da Nordwind que preferiu não revelar o sobrenome, à agência de notícias AFP antes da decolagem em Moscou.

Um vídeo publicado pela agência russa RIA Novosti no Telegram mostrou autoridades norte-coreanas e comissários de bordo recebendo os passageiros russos com flores no aeroporto internacional de Pyongyang. Entre eles estava o ministro de Recursos Naturais da Rússia, Alexander Kozlov, segundo a própria agência.

A autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia, concedeu à companhia Nordwind Airlines permissão para operar voos entre Moscou e Pyongyang duas vezes por semana. No entanto, o Ministério dos Transportes afirmou em comunicado que, por enquanto, os voos acontecerão uma vez por mês, "para ajudar a construir uma demanda estável".

Segundo a agência TASS, o primeiro voo de Pyongyang para Moscou está previsto para esta terça-feira (29). Até então, a única rota aérea direta entre Rússia e Coreia do Norte era operada pela companhia norte-coreana Air Koryo, com voos três vezes por semana para Vladivostok, no Extremo Oriente russo.

Em junho, a Coreia do Norte concluiu a construção de uma enorme zona turística na costa leste do país -um projeto estratégico conduzido há anos pelo líder Kim Jong-un para promover o turismo.