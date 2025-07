Atirador invade prédio em Nova York e mata quatro pessoas; veja

© Getty Images

Cinco pessoas – incluindo o atirador – morreram na noite desta segunda-feira (horário de Brasília) em um ataque a tiros dentro de um edifício comercial em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos.

O autor dos disparos, que teria agido sozinho, foi identificado como Shane Devon Tamura, de 27 anos, natural de Las Vegas. Segundo a imprensa norte-americana, entre as vítimas estão um policial e três civis.

O ataque ocorreu no número 345 da Park Avenue, onde funcionam empresas como a Blackstone, a KPMG e a sede da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, de acordo com a NBC News.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Shane Devon Tamura foi encontrado morto no local, e a suspeita é de que ele tenha tirado a própria vida após o ataque.

UPDATE: At this time, the scene has been contained and the lone shooter is dead. — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 29, 2025

Segundo a CNN Internacional, o suspeito iniciou uma troca de tiros com a polícia no saguão do arranha-céu antes de subir ao 33º andar. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele entra no prédio, usando óculos escuros e segurando uma arma em uma das mãos.

Photo of suspect in New York active shooter incident released report is At least six people have been shot, at least one being an off duty officer the suspect carried an AR-15 and wearing a bulletproof vest. and the alleged active shooter has been found dead from a… pic.twitter.com/6mrIoVdzei — Chuckyfamous! (@Nem_Famous) July 28, 2025

De acordo com a chefe da polícia de Nova York, Jessica Tisch, câmeras de segurança registraram o momento em que o homem saiu de um carro preto empunhando um fuzil M-4. Ainda segundo ela, o agressor, que tinha histórico de transtornos psiquiátricos, demonstrava clara intenção de atacar o prédio número 345 da Park Avenue.

Um grande contingente policial foi mobilizado, com centenas de agentes atuando na área. As autoridades também isolaram a região, criando um perímetro de segurança ao redor do edifício.



️🇺🇸 - Mass Shooting at Blackstone Building in Midtown Manhattan



A mass shooting occurred at the Blackstone Building, 345 Park Avenue, Midtown Manhattan, New York City. A suspect, armed with an AR-15-style rifle and wearing a bulletproof vest, opened fire inside and outside… pic.twitter.com/vhAFKhHx0W — The Informant (@theinformant_x) July 28, 2025

BREAKING NEWS: Active shooter situation unfolding on Park Avenue between E. 51st & E. 52nd Streets in Midtown Manhattan New York, near the Blackstone building.



One civilian and one NYPD officer have been shot, with the officer sustaining multiple injuries.



The suspect,… pic.twitter.com/CkoIzixIZL — Breaking News (@TheNewsTrending) July 28, 2025

O prefeito de Nova York, Eric Adams, publicou um vídeo no X diretamente do local do ataque, confirmando que o atirador foi "neutralizado". A mesma informação foi reforçada pela comissária Jessica S. Tisch, em uma mensagem também divulgada na rede social.

I have been on scene at the shooting in Midtown, and we can report the shooter is neutralized.



The NYPD are now searching 345 Park Avenue carefully. If you are in the building, please stay where you are.



People have been shot and injured, and I will soon be going to the… pic.twitter.com/FYcOfuMxg6 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025