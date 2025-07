Suspeito de falsa ameaça de bomba em voo queria "tirar sarro" de amigo

© Grupo SATA

O cidadão espanhol suspeito de ser o autor do falso alarme de bomba em um avião da SATA Azores Airlines, que obrigou a um pouso de emergência em Lisboa, Portugal, no sábado (26), queria "tirar sarro do companheiro de viagem".

"Os fatos indiciam fortemente que, em uma atuação imponderada, o suspeito quis fazer uma brincadeira com o companheiro de viagem, referindo a existência de uma bomba a bordo da aeronave. Tratou-se, contudo, de um falso alarme, que foi tomado como sério pelo comandante do avião, obrigando a desvio da rota aérea e pouso de emergência no aeroporto de Lisboa", detalhou o Ministério Público (MP), em um comunicado divulgado na segunda-feira.

A mesma nota relata de que o sujeito tinha embarcado no Aeroporto de Ponta Delgada, juntamente com um amigo, em um voo com destino a Espanha, no dia 26 de julho.

O espanhol foi detido no sábado e, conforme disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ), ficou proibido de frequentar aeroportos nacionais, "por se verificar o perigo de alarme social que resultou da atuação do investigado".

No mesmo dia, a SATA Azores Airlines revelou que a ameaça de bomba que levou à divergência do voo S4 504, com rota entre Ponta Delgada e Bilbau, "não foi validada pelas autoridades competentes, após uma inspeção rigorosa à aeronave e à bagagem".

A empresa assinalou que, "após a conclusão das diligências pelas autoridades competentes", a aeronave foi autorizada a retomar a operação, tendo a ligação Lisboa-Bilbau sido reprogramada para a noite do mesmo dia, com 111 passageiros a bordo.

Os dois passageiros presos na ocorrência não seguiram viagem, segundo a SATA Azores Airlines.

A investigação é dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.