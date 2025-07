Ex-namorada de piloto da Delta Airlines também é detida suspeita de abuso

© Getty Images

A ex-namorada de um piloto da Delta Airlines que foi retirado de um avião e detido acusado de crimes sexuais contra crianças também foi presa — ela é acusada de participar do suposto abuso do piloto contra sua filha, que começou quando a menina tinha apenas 6 anos, de acordo com os documentos da acusação.

Jennifer Powell, de 45 anos, foi acusada na terça-feira (29) de supostamente se juntar ao ex, Rustom Bhagawar, no abuso sexual de sua filha desde os 6 anos de idade até os 11, de acordo com uma declaração de causa provável obtida pela KTVU.

A mãe não apenas sabia que sua filha estava sendo abusada, como também assistiu — e até participou, de acordo com os documentos.



Entenda o Caso

Um piloto da Delta Air Lines foi preso no último sábado (26) sob acusações de abuso sexual infantil, logo após o pouso do voo que comandava no Aeroporto Internacional de San Francisco. Rustom Bhagwagar, de 34 anos, foi detido por volta das 21h30 (horário local) dentro da cabine da aeronave, um Boeing 757-300, após a chegada do voo 2809, que partiu de Minneapolis.



Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês), Bhagwagar é acusado de cinco crimes de copulação oral com uma criança menor de 10 anos. A investigação, conduzida desde abril pelo escritório do xerife do condado de Contra Costa, na Califórnia, levou à prisão do piloto, que foi algemado e escoltado por agentes federais ainda dentro da aeronave, com passageiros e tripulação a bordo.



Relatos de testemunhas indicam que ao menos dez agentes armados, usando coletes com identificação de diferentes agências, entraram na aeronave e se dirigiram diretamente à cabine de comando.

Inicialmente, o DHS havia informado que o caso envolvia materiais de abuso sexual infantil, mas os detalhes da acusação foram atualizados posteriormente para os crimes de violência sexual direta contra uma criança. O departamento não esclareceu as razões da mudança na natureza dos crimes atribuídos ao piloto.



Atualmente, o piloto está detido em uma unidade prisional na cidade de Martinez, Califórnia, e a fiança foi fixada em US$ 5 milhões. A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, declarou que “qualquer pessoa que cometa crimes depravados contra crianças, incluindo cidadãos americanos, enfrentará as consequências”.

