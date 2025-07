Vídeo mostra momento em que terremoto de 8,8 graus atinge a Rússia

© Reprodução

As primeiras imagens do terremoto que atingiu a península russa de Kamchatka começaram a circular nas redes sociais. Além de vídeos que mostram o momento exato em que a terra treme — inclusive durante uma cirurgia — já existem registros dos impactos causados no mar.

O tremor atingiu a costa do Pacífico nesta quarta-feira, deixando algumas regiões em estado de alerta para tsunami.

Japão, Havaí, Taiwan e Filipinas estão entre os territórios que emitiram alertas e orientaram os moradores das áreas costeiras a se retirarem com urgência.

O abalo sísmico teve duração aproximada de 30 segundos.

Imagens mostram casas destruídas, móveis espalhados, veículos balançando com a força do tremor e ondas crescendo logo após o sismo. Alguns desses registros podem ser vistos em nossa galeria acima.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) elevou o nível de alerta de tsunami para até três metros em toda a costa do Pacífico do país. As autoridades japonesas emitiram ordens de evacuação em diversas regiões do Norte, Leste e Centro do arquipélago, afetando quase dois milhões de pessoas.

A Baía de Tóquio também está sob alerta de tsunami com risco de ondas de até um metro, assim como a Baía de Osaka — onde será realizada a EXPO2025 — e as ilhas de Shikoku (oeste), Kyushu (sudoeste) e Okinawa (sudoeste).

Também há previsão de tsunamis menores, com ondas de até 20 centímetros, nas costas banhadas pelo Mar do Japão.

Taiwan e Filipinas também emitem alertas de tsunami

As autoridades de Taiwan e das Filipinas também emitiram alertas de tsunami nesta quarta-feira. A Agência Meteorológica Central (CWA) de Taiwan emitiu o segundo nível mais alto de alerta, prevendo ondas entre 30 centímetros e um metro atingindo a costa sudeste e sudoeste da ilha a partir das 13h18 no horário local (6h18 em Lisboa).

A população costeira foi orientada a se manter atenta e adotar medidas de precaução, embora não tenham sido ordenadas evacuações formais.

Nas Filipinas, autoridades alertaram províncias e localidades da costa leste — voltadas para o Pacífico — sobre a possibilidade de ondas de tsunami menores que um metro entre 13h20 e 14h40 no horário local (6h20-7h40 em Lisboa).

“Elas podem não ser muito altas, mas podem durar horas e representar risco para quem estiver no mar”, alertou Teresito Bacolcol, do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, citado pela Associated Press.

Havaí declara estado de emergência e inicia evacuação

O governador do Havaí declarou estado de emergência diante da possibilidade de um tsunami provocado pelo terremoto e solicitou a evacuação imediata das áreas costeiras.

“Assinei uma proclamação de emergência, e os Centros de Operações de Emergência do estado e dos condados estão totalmente ativados. Por favor, levem esta situação a sério”, publicou Josh Green nas redes sociais nesta terça-feira (quarta-feira em Lisboa).

Durante uma coletiva de imprensa, ele pediu que todos abandonem as zonas costeiras e se dirijam para o interior das ilhas.

“Este é o alerta mais grave possível. Não é apenas uma vigilância, é um aviso oficial: devemos evacuar agora”, reforçou Green.

Ele alertou ainda que “inundações são esperadas em todas as ilhas, imediatamente após a chegada das ondas”.

