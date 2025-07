Terremoto na Rússia foi o 6º mais forte já registrado

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu Kamtchatka, no extremo oeste da Rússia, e o Japão nesta quarta-feira (30), causando tsunamis com ondas de até 5 metros e alertas em todo o Pacífico, incluindo Havaí, Alasca, Califórnia, Canadá, Equador, Indonésia, Filipinas, México e Colômbia.

O tremor entrou na lista dos dez maiores já registrados, em sexta posição -logo atrás de outro sismo que atingiu a mesma região russa em 1952. Kamtchatka fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região geologicamente ativa que é propensa a grandes terremotos e erupções vulcânicas. Em ambas as ocasiões, não foram registradas mortes.

Veja abaixo a lista dos dez terremotos mais intensos já registrados, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

*

1. VALDIVIA, CHILE (1960)

magnitude 9,5

O maior terremoto já registrado ocorreu em 1960 na região de Biobío, no Chile, e devastou a cidade de Valdivia, no sul do país. O tremor matou 1.655 pessoas, deixou 2 milhões de desabrigados e causou um tsunami que atingiu a Ilha de Páscoa, a 3.700 quilômetros da costa chilena. A onda continuou e chegou a Havaí, Japão e Filipinas.

2. ALASCA, EUA (1964)

magnitude 9,2

O mais forte terremoto já registrado na América do Norte devastou Anchorage, uma cidade no sul do Alasca, matando 130 pessoas em 1964. O tremor desencadeou um tsunami que atingiu o Golfo do Alasca, a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí. Calcula-se que os danos provocaram um prejuízo de US$ 2,3 bilhões na ocasião.

3. SUMATRA, INDONÉSIA (2004)

magnitude 9,1

O terremoto próximo à costa da ilha de Sumatra, na Indonésia, é considerado uma das piores catástrofes naturais do século 21. O tremor devastou boa parte do litoral de diversos países do Sudeste Asiático, como Sri Lanka, Índia, Indonésia e Tailândia, e provocou danos até na costa leste da África. Os enormes tsunamis desencadeados pelo sismo mataram mais de 280 mil pessoas e deslocaram 1,1 milhão.

4. TOHOKU, JAPÃO (2011)

magnitude 9,1

O pior terremoto já registrado no Japão atingiu Tohoku (nordeste), uma das regiões mais pobres do país. Com epicentro no mar, o tremor provocou um tsunami que avançou sobre três províncias da região: Iwate, Miyagi e Fukushima. Nesta última, inundou uma usina nuclear e atingiu três reatores que derreteram e liberaram elementos radioativos no ar, na água e na terra, no mais grave acidente atômico desde Tchernóbil, na Ucrânia, em 1986. O desastre matou quase 20 mil pessoas e deslocou 130 mil.

5. KAMTCHATKA, RÚSSIA (1952)

magnitude 9

Este terremoto no extremo leste da Rússia foi o primeiro de magnitude 9,0 a ser registrado, gerando ondas gigantes que chegaram até o Havaí e causaram prejuízos de mais de US$ 1 milhão. Apesar da intensidade, ninguém morreu.

6. KAMTCHATKA, RÚSSIA (2025)

magnitude 8,8

O terremoto desta quarta-feira (30) voltou a atingir a península de Kamtchatka e foi sentido também no Japão. O tremor desencadeou ondas de até 5 metros e gerou ordens de retirada em todo o Pacífico, incluindo Havaí, Alasca, Califórnia, Canadá, Equador, Indonésia, Filipinas, México e Colômbia. Foram registradas apenas pessoas feridas.

7. BIOBÍO, CHILE (2010)

magnitude 8,8

Em 2010, um terremoto de grande magnitude voltou a atingir Biobío, no Chile. Desta vez, o tremor ocorreu a 115 quilômetros de Concepción, no sul do país, a uma profundidade de 35 quilômetros, deflagrando um tsunami. O sismo matou 523 pessoas e destruiu mais de 370 mil casas.

8. ESMERALDAS, EQUADOR (1906)

magnitude 8,8

O tremor atingiu a costa do Equador e da Colômbia, gerando um forte tsunami que matou cerca de 1.500 pessoas. O abalo foi sentido em toda a costa da América Central até San Francisco, na Califórnia, e Japão.

9. ALASCA, EUA (1965)

magnitude 8,7

O tremor de magnitude 8,7 atingiu as ilhas Rat, um arquipélago vulcânico perto da Rússia, e causou um tsunami com ondas de 10,7 metros de altura na ilha Shemya. Apesar da intensidade, o tremor não provocou grandes danos em áreas povoadas e, por isso, não causou mortes.

10. ARUNACHAL PRADESH, ÍNDIA (1950)

magnitude 8,6

O terremoto atingiu a Índia e o Tibete e causou grandes rachaduras e deslizamentos de terra, destruindo 2.000 casas, templos e mesquitas e matando 780 pessoas.

